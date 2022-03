Wie sieht unsere Zukunft mit Corona aus? Die wichtigsten Fragen und Antworten

Jan Fehr: Neue Virenvarianten entstehen auch jetzt, exakt in diesem Moment, irgendwo auf der Welt. Entscheidend ist, ob sich diese zu sogenannten «Variance of Concern» entwickeln, also solche, die Auswirkungen für die ganze Welt haben könnten. Es würde mich extrem erstaunen, wenn Omikron die letzte «Variance of Concern» bliebe.



Eine wichtige Frage ist, wie fit unser Immunsystem auf eine nächste Variante ist. Unser Immunsystem funktioniert ähnlich wie das Erlernen einer Fremdsprache in der Schule. Wenn wir ein Wort einmal lesen, können wir es uns für vielleicht ein paar Stunden oder Tage merken. Wenn wir mit dem Wort immer wieder in Berührung kommen – bei der Immunisierung wäre das durch eine Impfung oder Infektion –, dann kann sich unser Gedächtnis das Wort langfristig merken. Wir sprechen hier von einem immunologischen Gedächtnis. Das ist unser Kapital, das wir auch mitnehmen für die nächste Variante. Wer bisher weder geimpft noch genesen ist, bringt entsprechend eher eine Hypothek mit.



Rudolf Hauri: Natürlich gibt es bei höherer Viruszirkulation auch mehr Mutationen. Aber die gibt es sonst ebenso, einfach verzögert, weil solche Viren immer mutieren.



Wir können also das Entstehen von Mutationen höchstens verzögern. Mit dem Hinauszögern gibt es aber eine Grenze, das spürt man ja auch in anderen Bereichen: Man kann nicht ewig verzögern, weg geht das Virus nicht mehr.



Dazu möchte ich auch noch anmerken: Wir können nicht aus der Pandemie «aussteigen» und sie für beendet erklären. Die Pandemie wird sich selbst auslaufen. Das Virus verschwindet nicht mehr und Mutationen wird es weiterhin geben. Einen Ausstieg gibt es darum nur von den behördlichen Massnahmen.