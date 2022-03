Neuer pflanzenbasierter Impfstoff zugelassen – er könnte Entwicklungsländern zugutekommen

Ein Jahr darauf wurde dann der erste pflanzliche Impfstoff gegen den Virus der Newcastle-Krankheit in den Vereinigten Staaten zugelassen. Es blieb bei der einzigen Zulassung eines pflanzlichen Impfstoffes, kein weiterer schaffte den Durchbruch. Bis auf den neuen Corona-Impfstoff Covifenz in Kanada.

2005 äusserte sich auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) positiv zu den pflanzenbasierten Impfstoffen, da sie kostengünstig und in grossen Mengen hergestellt werden können. Ausserdem können die Impfungen auch oral oder über die Schleimhäute verabreicht werden, sodass keine Nadeln benötigt werden.

Die Technologie Synthese eines Antigens auf Pflanzenbasis ist eher selten, hat aber grosses Potenzial. 1989 tüftelte eine Gruppe von Forschern erstmals an verschiedenen Impfstoffen auf pflanzlicher Basis. Rund zehn Jahre später bescheinigte das National Institute of Allergic and Infectious Diseases (NIAID), dass aus Pflanzen gewonnene Impfstoffe eine ausreichende Immunantwort hervorrufen können.

Die klinischen Studien des Impfstoffs mit 24'000 Probanden (56,7 Prozent Frauen und 43,3 Prozent Männer) in sechs Ländern haben eine Wirksamkeit von 71 Prozent aufgezeigt. Zum Vergleich: Der mRNA-Impfstoff von Moderna wies in klinischen Studien eine Wirksamkeit von 94 Prozent auf, jener von Biontech 95 Prozent. Die Studie stamme aus der Zeit, als Omikron zur dominierenden Variante wurde.

Nun ist in Kanada ein neuer Impfstoff zugelassen worden, der einfacher zu transportieren und zu lagern ist als die herkömmlichen Impfstoffe von Pfizer und Moderna. Der Impfstoff Covifenz muss nicht bei niedrigen Temperaturen aufbewahrt werden. Er kann laut den Herstellern bei 2 bis 8 Grad gelagert werden. Dies macht ihn besonders in Entwicklungsländern attraktiv.

Das Rennen des ersten Corona-Impfstoffs machte die mRNA-Technologie. Doch die Forschung an Impfstoffen war damit nicht abgeschlossen. Weiterhin wird an alternativen Corona-Impfstoffen geforscht.

So geht Reparieren! 8 Lifehacks, die du in deinem Leben brauchst 😉

Kanada ist das erste Land, in dem man sich mit einem Impfstoff auf Pflanzenbasis gegen Corona immunisieren lassen kann. Woraus der Impfstoff besteht – und was für Vorteile er mit sich bringt.

Russlands Armee in Nöten – und in zwei Wochen vielleicht am Ende

Deutschland spricht bei Spritpreisen von «Kriegsgewinnen» – anders ist es in der Schweiz

Die Benzinpreise steigen in Europa seit Kriegsbeginn drastisch. Doch nicht überall im gleichen Ausmass – in Deutschland spricht man deswegen bereits von «Kriegsgewinnen».

Wer in der Schweiz auf sein Auto angewiesen ist, der muss derzeit tief in die Tasche greifen. Die Spritpreise stiegen in den letzten Wochen teilweise um fast 40 Rappen pro Liter. Grund dafür ist der Krieg in der Ukraine. Die Rohölpreise kletterten von rund 95 Dollar pro Fass (Sorte Brent) auf zeitweise 123 Dollar. In der letzten Woche sank der Preis allerdings fast wieder auf Vorkriegsniveau – momentan liegt er bei ungefähr 100 Dollar.