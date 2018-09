CVP will mindestens eine Frau ins Bundesrats-Rennen schicken

Nico Hischier: «Ich bin noch nie so richtig zusammengestaucht worden»

Nico Hischer hat in seiner ersten NHL-Saison die hohen Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertroffen: Als Erstblock-Center (53 Punkte) führte er seine New Jersey Devils bis in die Playoffs. Nun spielt er am Montag in Bern gegen den SCB. Das grosse Interview.

Nico Hischier, Ihre Karriere und Ihr Image wirken in der Aussenwahrnehmung schon fast beängstigend perfekt. Wir fragen uns: Haben Sie eigentlich jemals einen Fehler begangen?Wie meinen Sie das?

Ihre Entwicklung verlief stets sauber, Ihr Spiel ist komplett und neben und auf dem Eis wissen wir von keinem Fehltritt.Da muss ich Holz anfassen. Ich bin bisher von Verletzungen und Rückschlägen verschont geblieben. Zudem bin ich auch im Umgang mit den sozialen Medien gut beraten worden.

Sie sind …