Schweiz

Das Beste 2019

Wandern Schweiz: Hier wird das Instagram-Bild des Stausees gemacht



Ja, dieses Bild ist wirklich aus der Schweiz (Nico hat's getestet – und verflucht)

Sehr instagrammable, dieser See in den Glarner Alpen. So sehr, dass Nico unbedingt hin musste. Ganz alleine wollte er den Trip dann doch nicht wagen …

Kürzlich entdeckte der Berner Stadtprinz Nico auf Instagram dieses Bild:

Was aussieht wie ein norwegischer Fjord nennt sich Limmernsee und versteckt sich tief im Glarner Süden. Nico schnappt sich Schweizkenner Reto Fehr und macht sich auf in die Alpen. Ob sie erfolgreich sind …?

Das Resultat siehst du im Video: Video: watson/nico franzoni, reto fehr

Und hier unsere Bewertung und Empfehlungen, falls du da auch mal hin willst:

Insta-Fame

Auf den Muttenkopf, die Spitze oberhalb des Limmernsees, führt kein durchgehender Weg. Wegspuren sind aber zu erkennen. Schwierig ist es nicht. Für das von uns gemachte Insta-Foto braucht es allerdings eine Drohne.

Links die Vorlage, rechts unser Versuch:

Als Option findet sich unterhalb des Muttenkopfs nochmals ein Felsvorsprung. Der «Weg» dorthin ist ausgesetzt und es kann tief runter gehen. Wer es sich zutraut: Es geht rechts um den Berg herum. Ist nicht ohne. Wir waren nicht dort und empfehlen ihn höchstens erfahrenen Berggängern.

bild: reto fehr

Schweiss-pro-Panorama-Index

Distanz: 12,7 Kilometer

Höhenmeter: 846 Meter

Maximale Höhe: 2575 M.ü.M.

Dauer: ca. 5 Stunden

T-Skala: T3, weglos auf Muttenkopf (aber nicht schwierig)

GPS-Track auf Schweizmobil: Hier.



Ja, die reine Laufzeit ist mit gut 5 Stunden hoch. Und es geht verdammt steil hinauf (und auch wieder runter). Aber praktisch ab dem ersten Meter entschädigen beeindruckende Panoramen und Tiefblicke.

Unsere Route* Video: watson/Reto FEHR

* Das letzte Stück vom See zurück zur Seilbahn ist durch den Stollen im Berg drin, es wird hier nicht richtig angezeigt. Zeitangabe nicht beachten.

Weg zum Ziel

Variante 1: Von der Bergstation der Luftseilbahn Tierfehd - Kalktrittli über Kalktrittli/Muttenwändli: Der Weg ist grundsätzlich gut ausgebaut und markiert. Man sollte aber schwindelfrei sein. Die Wanderung beginnt gleich steil und ausgesetzt. Danach das Zwischenstück relativ flach, bevor es zum Muttenwändli hoch geht. Hier kann es bei Schnee und Eis heikel werden. Nach dem Muttenwändli leicht abwärts zur Muttseehütte und (weglos, aber nicht schwierig) auf den Muttenkopf.

Dauer: ca. 2,5 Stunden.



bild: nico Franzoni

Variante 2: Grundsätzlich der deutlich einfachere Weg. Bei der Bergstation auf markiertem Wanderweg ca. 3 Kilometer durch den beleuchteten und grossen Kraftwerkstollen zum Limmernsee. Ab dort auf gut ausgebautem Weg teilweise steil und an zwei Stellen mit Ketten gesichert hinauf auf den Muttenkopf (letztes Stück weglos) und zur Muttsseehütte.

Dauer: ca. 2,5 Stunden.



Bluff-Faktor

Der Muttenkopf mit dem Bild auf den Limmernsee ist nicht das einzige Highlight. Unterwegs solltest du folgendes nicht verpassen:

Der Weg durch den Stollen ist ein (unerwartetes) Erlebnis. Abstecher auf die Limmernsee-Staumauer möglich (ist beschriftet).

bild: reto fehr

Wer Zeit hat, kann noch den Abstecher auf die Muttseestaumauer machen. Es ist mit 2473 Metern über Meer das höchste Speicherbecken Europas und die längste Staumauer der Schweiz.

Das Pumpspeicherwerk Limmern kann auf Voranmeldung besichtigt werden.

Crowded-Faktor

Wir waren unter der Woche unterwegs. Getroffen haben wir beim Start und in der Muttseehütte rund zehn weitere Wanderer. Unterwegs und auf dem Muttenkopf waren wir allein.

Bild: reto fehr

Gefahren-Potential

Beim Kalktrittli teilweise ausgesetzt und steil mit einigen Tiefblicken.

bild: nico franzoni

Das Muttenwändli sieht von unten spektakulär aus – vor allem, wenn man oben Wanderer sieht. Bei Schnee, Eis oder rutschigen Verhältnissen ist erhöhte Vorsicht geboten. Nico bezeichnete es als «Nahtoderfahrung».

bild: reto fehr

Weg über Stollen: Zwei Stellen mit Ketten gesichert (T3), ansonsten eher T2.

bild: reto fehr

Ausrüstung und Verpflegung

Die Muttseehütte SAC auf ca. halbem Weg bietet eine schöne Aussicht mit warmer und kalter Küche. Wer will, kann dort auch übernachten. Bei der Seilbahn (Tal- und Bergstation) keine Verpflegung.

Bild: reto fehr

Wanderschuhe sind ein Muss. Wer will kann auch Wanderstöcke mitnehmen, da es steil runter geht. Nicht vergessen, dass man auf 2500 Meter hinauf wandert, da kann es kalt sein. Im Stollen drin ist es kühl und kann feucht sein, eine Taschenlampe braucht es nicht.

Gesamtfazit

Nicht nur die Aussicht vom Muttenkopf auf den Limmernsee, sondern die ganze Wanderung ist ein Erlebnis – insbesondere, wenn man sie als Rundwanderung macht. Allerdings muss man trittsicher und schwindelfrei sein. Optional würde es auch über den Kistenpass nach Brigels weiter gehen.

bild: nico franzoni

ANREISE ÖV:

Bis Linthal:

ab Zürich: 1:34h, normalerweise stündlich

ab Bern: 2:45h, normalerweise stündlich

ab Luzern: 2:38h, normalerweise stündlich



Talstation der Seilbahn ist ab Linthal SBB zu Fuss in 1,5 Stunden erreichbar. Alternativen: Taxi oder Alpentaxi bestellen (Fahrt ca. 10 Minuten).



Auto:

ab Zürich: ca. 1:30 Stunden

ab Bern: ca. 2:40 Stunden

ab Luzern: ca. 1:40 Stunden



Parkplätze direkt bei der Seilbahn.

Abonniere unseren Newsletter