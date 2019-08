Schweiz

Ausflugsziele Schweiz: Das sind die beliebtesten Sehenswürdigkeiten



Die Welt in Karten

Die beliebtesten Ausflugsziele jedes Kantons: Welche hast du schon besucht?

Dass das Matterhorn die beliebteste Attraktion im Kanton Wallis ist, überrascht wenig. Doch wer hat es in den anderen Kantonen auf Platz 1 geschafft? Die Karte der beliebtesten Attraktionen hält einige Überraschungen bereit.

Viele beliebte Ausflugsziele in der Schweiz sind frei zugänglich, so zum Beispiel der Creux du Van oder der Rheinfall (zumindest vom nördlichen Ufer her). Genaue Besucherzahlen sind ohne Ticketverkäufe oft schwer zu messen und deren Beliebtheit daher nicht ganz einfach zu vergleichen.

Eine Methode für ein Ranking über beliebteste Attraktionen hat jedoch die Bewertungsplattform TripAdvisor entwickelt (siehe Infobox). Wir haben für jeden Kanton (die beiden Halbkantone Basel-Stadt und -Land, sowie Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden sind bei TripAdvisor jeweils gemeinsam aufgeführt) die am besten bewertete Attraktion herausgesucht.

Datenquelle Für die Karte wurde jeweils die beliebteste Sehenswürdigkeit jedes Kantons auf TripAdvisor recherchiert. Deren Ranking basiert laut eigenen Angaben auf Bewertungen, Fotos und Beliebtheit.



Manche Attraktionen werden ihren «typischen» Kantonen zugeordnet, obwohl sie geografisch auf Kantonsgrenzen liegen. So zum Beispiel der Pilatus, dessen Spitze eigentlich in den Kantonen Ob- und Nidwalden liegt: Sein Status als «Hausberg» von Luzern und der Sitz der Betreibergesellschaft in Kriens LU führen jedoch dazu, dass er zu Luzern gezählt wird.

Es fällt auf: Die Schweiz überzeugt mit Erlebnissen in der Natur. Mit Genfer-, Zürich-, Luganer- und Klöntalersee haben gerade vier Seen die beste Bewertung erreicht.

In den Bergkantonen prägen Berge und Aussichtspunkte – wie zum Beispiel Harder Kulm bei Interlaken – das Ranking. Im Kanton Uri ist die geschichtsträchtige Teufelsbrücke in der Schöllenenschlucht am beliebtesten.

Die unbekannten Perlen sind beispielsweise die Chapelle du Vorbourg in Delémont JU, das Autobau Museum in Romanshorn TG oder das Kindermuseum in Baden AG.

Quiz Wie viele dieser Touristenattraktionen hast du bereits gesehen? Wähle alle an, die du schon besucht hast. KEYSTONE Kunstmuseum, Basel Bürgenstock, Nidwalden KEYSTONE Zürichsee, Zürich KEYSTONE Rheinfall, Neuhausen, Schaffhausen kindermuseum baden Kindermuseum, Baden, Aargau wikimedia Chapelle du Vorbourg, Delémont, Jura wikimedia Zytturm, Zug PPR Pilatus, Luzern KEYSTONE Fürstabtei, St. Gallen autobau museum romanshorn Autobau Museum, Romanshorn, Thurgau KEYSTONE Creux du Van, Noiraigue, Neuenburg KEYSTONE Gasthaus Aescher, Wildkirchli, Appenzell Harder Kulm, Interlaken, Bern KEYSTONE Matterhorn, Zermatt, Wallis shutterstock Diavolezza, Engadin, Graubünden watson Klöntalersee, Glarus KEYSTONE Kloster Einsiedeln, Schwyz KEYSTONE Titlis, Engelberg, Obwalden KEYSTONE Funiculaire Fribourg, Freiburg KEYSTONE Luganersee, Lugano, Tessin Wikimedia/Roland Zumbühl Teufelsbrücke, Schöllenen, Uri KEYSTONE Freddie-Mercury-Denkmal, Montreux, Waadt KEYSTONE Genfersee, Genf KEYSTONE Verenaschlucht, Solothurn Resultat

