Störung bei Swisscom TV – Tausende Nutzer betroffen

02.02.2026, 20:2402.02.2026, 20:24
Tausende Nutzer meldeten am Montagabend Probleme mit Swisscom-Diensten.
Tausende Nutzer meldeten am Montagabend Probleme mit Swisscom-Diensten.Bild: sc/allestörungen.ch

Die Swisscom hat am Montagabend mit Problemen bei ihrem eigenen Fernseh-Dienst zu kämpfen gehabt. Betroffen war offenbar blue tv. Dem Dienst allestörungen.ch gemäss waren seit dem frühen Abend tausende Nutzer betroffen. Swisscom selbst, dessen Informationen auf der eigenen Homepage ebenfalls nicht mehr zugänglich waren, beteuerte zu Anfang, an der Behebung zu arbeiten.

Nach Angaben von allestörungen.ch vom Montagabend hatte der Ausfall des Dienstes gegen 17.30 Uhr begonnen; bis 20 Uhr führte er zu rund 5500 Meldungen. (sda)

