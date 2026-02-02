Erkennst du den Ort? Das ist das trendigste Ferienziel 2026. Bild: Shutterstock

Damit du weisst, wo du sicher (nicht!) hin solltest: 25 Trendreiseziele für 2026

Das Reisefieber hat die Schweiz definitiv wieder gepackt. Der Flughafen Zürich vermeldete einen Rekordmonat nach dem anderen. Für 2026 haben wir dir hier darum einige Reiseziele, die im Trend liegen.

Reto Fehr Folge mir

Ob das für dich jetzt bedeutet, dass du da unbedingt hin willst, weil es ja trendig ist. Oder ob du da einen grossen Bogen darum machst, weil es eben trendig ist, bleibt natürlich dir überlassen. Aber ich glaube, die Tipps helfen gerade darum allen.

Das Reiseportal Tripadvisor hat vor ein paar Tagen wiederum die Travellers' Choice Awards 2026 publiziert. Ausgezeichnet werden dabei Destinationen, welche «über einen Zeitraum von zwölf Monaten eine hohe Anzahl an herausragenden Bewertungen und Meinungen von der Tripadvisor-Community erhalten haben».

Neben den beliebtesten Zielen weltweit oder in kleineren Regionen wie beispielsweise Europa, beinhalten diese wiederum Trendziele. Egal, ob Städte, die beliebter werden oder bisher eher unbekannte Regionen, die deine Abenteuerlust befriedigen.

Livingstone 🇿🇲

Bild: Shutterstock

Die Victoria-Fälle bei Livingstone in Sambia sind ein absolutes Spektakel. Insbesondere, wenn sie viel Wasser führen. Kein Wunder werden die Wasserfälle bei den Einheimischen «Mosi-oa-Tunya» genannt, was so viel heisst wie «Donnernder Rauch». Bei wenig Wasser, kannst du in den Devil's Pool – der gefährlichste Natur-Pool der Welt.

Sambia hat aber auch eine grandiose Tierwelt zu bieten. Zwischen Kenia und Südafrika geht die Destination – zu unrecht – meist etwas unter.

Belfast 🇬🇧

Belfast ist bekannt für seine Murals. Bild: Shutterstock

Belfast ist nur schon wegen der bewegenden Geschichte (und Gegenwart) und den Murals eine Reise wert. Die Stadt hat sich in den letzten Jahren auch reisetechnisch weiterentwickelt: ein neuer Flughafen, die Food-Halle am Hauptbahnhof oder neue Bars im historischen Haymarket.

Cookinseln 🇨🇰

Die Rarotonga-Insel mit dem Muri-Beach ist auch die Insel der Hauptstadt Avarua und des Flughafens. Bild: getty

Okay, jetzt wird's abgelegen: die Cookinseln sind der Schnorchel- und Tauchplatz im Pazifik mit einer nochpräsenten Maori-Kultur. Dank neuen Flugverbindungen ab Brisbane erreichst du die Insel jetzt einfacher denn je.

Trondheim 🇳🇴

Die historische Wasserfront von Trondheim mit den typischen Holzhäusern. Bild: Shutterstock

Der Norden boomt. Insbesondere im Sommer, wenn es im Süden fast unerträglich heiss wird, bietet Skandinavien eine meist ideale Temperatur. Nordlichter, die nordische Kultur und eine atemberaubende Landschaft bietet Trondheim ebenfalls – nur halt mit deutlich weniger Touristen als beispielsweise Reykjavik.

Girona 🇪🇸

Bild: Shutterstock

Wie wäre es mal mit Nordspanien und Girona. Nur 45 Minuten von Barcelona entfernt, tauchst du hier in eine ganz andere Welt ein. Verpasse die Gastro-Szene hier nicht. Und wenn du einen Ausflug machen willst: Besalu liegt nur rund 30 Minuten entfernt.

Big Sky 🇺🇸

Skifahren in den USA unterscheidet sich sehr von unseren Skigebieten. Schau dir dazu auch die verlinkte Story unten an. Bild: Shutterstock

Big Sky ist eine Region, die hier noch nicht so bekannt ist. Im US-Staat Montana liegt das Skigebiet, welches in den letzten Jahren mächtig investierte und jetzt mit neuen Hochgeschwindigkeitsgondeln, Luxusresorts und Sehenswürdigkeiten wie dem 360-Grad-Kirckliff-Observatorium auftrumpft. Im Sommer bietet das Gebiet für MTB, Rafting oder Wandern beste Voraussetzungen.

Dominica 🇩🇲

Diese Insel lädt zum Nichtstun ein. Bild: Shutterstock

Sagt dir Fly-an-Flop-Urlaub etwas? Es bedeutet, dass die Entspannung absolut zuoberst steht. Du reist an einen schönen Ort und machst dort vor allem: nichts. Auf gar keinen Fall irgendwelche Pläne. Die Karibikinsel hat sich darauf spezialisiert. Strände, Urwald, Wanderungen oder einfach das Resort geniessen.

Halifax 🇨🇦

Bild: Shutterstock

Während sich am Ufer unten mit dem Queen's Marque Viertel einiges tut und die Zukunft gebaut wird, richten neue Angebote wie das Museum of Natural History dem indigenen Mi'kmaw-Volk mehr Aufmerksamkeit.

Bentota 🇱🇰

Bild: Shutterstock

Du willst Bali, aber ohne all die Leute? Dann geh nach Bentota auf Sri Lanka: Wellnessresorts, Traumstrände für Surfer und Schwimmer, Tempel im üppigen Dschungel.

Okinawa City 🇯🇵

Bild: Shutterstock

Auch für Okinawa City gilt: Kyoto und Tokio sind super, aber wenn du keine Gedränge willst, dann geh nach Okinawa City. Es gibt hier unberührte Strände, Tauchmöglichkeiten, die Ryukyu-Kultur und die Burg Shuri. Und: Weil die Insel der Präfektur Okinawa so weit südlich liegt, herrscht hier meist auch besseres Wetter als auf Japans Hauptinsel.

Cali 🇨🇴

Bild: Shutterstock

Tanzschuhe einpacken und Cali entdecken! Hier gibt es das ganze Salsa-Gefühl. Aber auch den Tag solltest du in Cali nicht verpassen. Direkt ausserhalb der Stadt beginnt der Urwald und es gibt diverse Wasserfälle zu entdecken.

Bordeaux 🇫🇷

Bild: Shutterstock

Bordeaux hat sich herausgeputzt: Die historischen Gebäude erstrahlen in neuem Glanz, die Uferpromenande wurde total neu gestaltet. Und klar: Weinliebhaber werden hier glücklich.

Taghazout 🇲🇦

Bild: Shutterstock

Etwas nördlich von Agadir (gute Flugverbindungen) liegt das Surferparadies Taghazout. Doch nicht nur das Meer und der Strand locken: Wie wäre es mit einem Ausflug zum Süsswassertauchbecken im Paradise Valley?

Menorca 🇪🇸



Bild: Shutterstock

Mallorca kennen alle. Daneben geht Menorca immer etwas unter. Dabei ist die Insel für Familien das ruhige Juwel im Mittelmeer. Wanderwege und mediterranes Essen lassen dich hier den ganzen Stress vergessen.

Wien 🇦🇹

Bild: Shutterstock

Wien und trendig? Nun ja: Der 70. Eurovision Song Contest macht in der Stadt der klassischen Musik halt. Das wir ein einmaliges Erlebnis in einer wunderbaren Stadt.

San Carlos de Bariloche 🇦🇷

Bild: Shutterstock

Wer einmal durch Südamerika reist und in der Region von Bariloche vorbeikommt, fühlt sich wie in dne Alpen. Outdoor-Freaks kommen hier auf ihre Kosten und Wassersport auf den Seen gibt es fast endlos.

Recife 🇧🇷

Bild: Shutterstock

Strände, der Karneval und die afrobrasilianische Kultur machen Recife zum Traumziel. Mit Direktflügen ab Portugal und Spanien erreichbar wird die Küstenstadt auch dein Herz erobern.

Abu Dhabi 🇦🇪

Bild: Shutterstock

Abu Dhabi setzt auf Kultur. Neue Museen wie das Guggenheim Abu Dhabi und das Zayed National Museum gesellen sich zur Zweigstelle des Louvre auf der Insel Saadiyat. Die Stadt mit den eindrücklichen Bauwerken lockt somit nicht mehr nur mit endlosen. Shoppingmöglichkeiten und einer riesiegen Restaurantauswahl.

Glasgow 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Bild: Shutterstock

Wenn du eine Stadt in Schottland besuchen solltest, dann steht für viele Edinburgh zuoberst. Aber Glasgow, die grösste Stadt des Landes, hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Sie ist nicht mehr nur Industriestadt, sondern überzeugt mit einem randvollen Event-Kalender aus Musik, Sport und Kultur.

Mailand 🇮🇹

Bild: Shutterstock

Okay, zugegeben: Mailand ist jetzt längst kein Geheimtipp mehr und trendig auf den ersten Blick wohl auch nicht. Aber nicht nur durch die Olympischen Spiele in der Nähe, dürfte die Stadt noch mehr Menschen anlocken. Die Viertel Porta Romana und Porta Nuova wurden zuletzt deutlich aufgewertet. Und ja, wer Essen liebt, der macht hier nichts falsch.

Puerto Escondido 🇲🇽

Bild: Shutterstock

Bei Surfern ist die Puerto Escondido («versteckter Hafen») längst nicht mehr «versteckt» und bekannt für grandiose Surferlebnisse. Doch auch Familien kommen hier an der Pazifikküste Mexikos auf ihre Kosten. Übrigens: Die Brandungsbrüche rund um den Ort, wie beispielsweise Zicatela, werden dieses Jahr zur World Surfing Reserve erklärt. Und neue Flugverbindungen aus den USA sorgen dafür, dass die traumhaften Strände noch besser erreicht werden.

Quy Nhon 🇻🇳

Bild: Shutterstock

Rund eine Flugstunde von Ho Chi Minh entfernt wartet mit Quy Nhon einer der schönsten Strände Vietnams auf dich. Viel mehr als Strandleben geniessen, würde ich hier nicht planen. Besuche sicher den Ong Nui Tempel, mit dem riesigen Buddha, der über die Stadt und den Strand schaut. 2017 wurde diese eingeweiht und ist die grösste sitzende Buddha-Statue Südostasiens.

Chicago 🇺🇸

Bild: Shutterstock

Chicago kommt hier für viele vielleicht etwas überraschend. 2026 gibt es drei (weitere) Gründe, die Stadt zu besuchen: Die Eröffnung des Barack Obama Presidential Center, eine grosse Pokémon-Ausstellung im Field Museum und die 100-Jahres-Feier zum Gedenken an die Eröffnung der Route 66 in der Michigan Avenue.

Tiflis 🇬🇪

Bild: Shutterstock

Tiflis gilt seit Jahren als eine aufstrebende Stadt und Georgien wird bei Touristen immer beliebter. Die Energie der Aufbruchsstimmung spürst du hier vor Ort an verschiedenen Ecken. Auf jeden Fall einen Besuch wert und ein Reiseziel, das andere vielleicht noch nicht so auf dem Zettel haben.

Madeira 🇵🇹

Bild: Shutterstock

Sieger in der Kategorie Trend-Destinationen 2026 ist für Tripadvisor die portugiesische Insel Madeira. «Wenn Sie einen familienfreundlichen Urlaub ohne Menschenmassen wünschen, ist Madeira genau das Richtige für Sie», schreibt das Portal in der Erklärung.



Die Insel bietet Outdoorerlebnisse wie Walbeobachtung, Vulkanwanderungen und viele natürliche Pools zum Schwimmen und Planschen. Und klar: Weinliebhaber werden die lokalen guten Tropfen geniessen.