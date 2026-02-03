Fail-Dienstag

Heisse Fails! Frische, heisse Fails!

Mit Hotdogs können wir aktuell nicht dienen, dafür mit ein paar lustigen Fails, frisch aus dem Internetz. Heute im Angebot: ein wilder Ritt auf dem Glatteis, eine kulinarische Enttäuschung – und ein super herziger Bonus-Win.

Lasst uns keine Zeit verlieren!

Los geht's, hol dir die Fails!

Wir bleiben noch etwas im Schnee: Saaachte ... Saaaaachte ...

Wenn der Fail-Dienstag ein Maskottchen hätte:

Und wenn wir uns schon aufs Glatteis begeben, kommt hier gleich noch einer!

Eigentlich ein Win, sie wurde quasi herausbegleitet.

Now: Kiss!

Gemeinster Fail der Woche.

Wenn das jemand mit meinem Herdöpfelstock-Vulkan-Seeli machen würde, ... 👿

Gut, der ist mindestens genau so gemein.

Oh, 1 Trick!

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Oh, endlich mal wieder ein toller Photoshop-Fail!

Heute mit Ariana Grande und ihren sechs Fingern.

Bild: reddit

Wenn du dich nicht zwischen deinen beiden Lieblings-Game-Charakteren entscheiden kannst.

Wir hatten schon länger kein «Tattoo der Woche» mehr!

Deshalb gibt es heute gleich zwei.

Alles geschieht aus einem ... und Rosine. ¯\_(ツ)_/¯

Zum Ausrasten.

AUSRASTEN!!!!!!

Du weisst, es war ein richtig guter Mittagsschlaf, wenn ...

... oder:

Nach einem langen, anstrengenden Tag einfach mal die Rolltreppe nehmen <3

Wenn du wirklich-wirklich sicher gehen willst:

Dreiste Menschen würden sagen: Man kann es ja mal versuchen!

Wer erinnert sich an FaceSwap? Zum Glück hat der Trend irgendwann aufgehört.

Gehören Dackel-Schnäbis eigentlich zensiert?

Hab das Licht am Auto geflickt, Schatz!

Hab irgendwas gemacht, Boss, aber keine Ahnung, was, Boss!

Das klingt lecker, das nehmen wir!

Eisenschaufel ist heiss und saftig

Passend dazu eine Slideshow: die besten Übersetzungs-Fails

1 / 52 Von «Erection in Progress» bis zu «Eliminate Horniness Essence»: Die besten Übersetzungs-Fails Hier noch eine Verbildlichung, wo denn diese Erektion stattfinden könnte.Bild: imgur

Aus der Sparte «Perspektive ist alles»:

Das übersetzen wir nicht. :-)

Kommen wir nun zum User-Input des Tages:

Bild: userinput

«Etwas für den Fail-Di. Fraglich, ob es sich um den bislang kaum gesichteten Staub-Sau-Egel, oder um eine Unterspezies Staubsau-Oger handelt.. liebe Grüsse, türülüü»

Bild: userinput

Vielen Dank dafür! <3

Alt, aber: Okay, nicht so aggressiv, ja?!

Uuuuuuuuund ...

(Wir lachen nicht ...)

... tschüss!

Bonus-Win

OMG, so viel Spass!

Und jetzt dürfen wir uns über deine tollen Bilder und Gifs in den Kommentaren freuen? Das wäre wahnsinnig flott! <3

