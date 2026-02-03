Heisse Fails! Frische, heisse Fails!
Mit Hotdogs können wir aktuell nicht dienen, dafür mit ein paar lustigen Fails, frisch aus dem Internetz. Heute im Angebot: ein wilder Ritt auf dem Glatteis, eine kulinarische Enttäuschung – und ein super herziger Bonus-Win.
Lasst uns keine Zeit verlieren!
Los geht's, hol dir die Fails!
Wir bleiben noch etwas im Schnee: Saaachte ... Saaaaachte ...
Wenn der Fail-Dienstag ein Maskottchen hätte:
Und wenn wir uns schon aufs Glatteis begeben, kommt hier gleich noch einer!
Eigentlich ein Win, sie wurde quasi herausbegleitet.
Now: Kiss!
Gemeinster Fail der Woche.
Wenn das jemand mit meinem Herdöpfelstock-Vulkan-Seeli machen würde, ... 👿
Gut, der ist mindestens genau so gemein.
Oh, 1 Trick!
Hier kommen wieder ein paar Bilder ...
Oh, endlich mal wieder ein toller Photoshop-Fail!
Heute mit Ariana Grande und ihren sechs Fingern.
Wenn du dich nicht zwischen deinen beiden Lieblings-Game-Charakteren entscheiden kannst.
Wir hatten schon länger kein «Tattoo der Woche» mehr!
Deshalb gibt es heute gleich zwei.
Alles geschieht aus einem ... und Rosine. ¯\_(ツ)_/¯
Zum Ausrasten.
AUSRASTEN!!!!!!
Du weisst, es war ein richtig guter Mittagsschlaf, wenn ...
... oder:
Nach einem langen, anstrengenden Tag einfach mal die Rolltreppe nehmen <3
Wenn du wirklich-wirklich sicher gehen willst:
Dreiste Menschen würden sagen: Man kann es ja mal versuchen!
Wer erinnert sich an FaceSwap? Zum Glück hat der Trend irgendwann aufgehört.
Gehören Dackel-Schnäbis eigentlich zensiert?
Hab das Licht am Auto geflickt, Schatz!
Hab irgendwas gemacht, Boss, aber keine Ahnung, was, Boss!
Das klingt lecker, das nehmen wir!
Eisenschaufel ist heiss und saftig
Passend dazu eine Slideshow: die besten Übersetzungs-Fails
Unten geht's weiter ...
Aus der Sparte «Perspektive ist alles»:
Das übersetzen wir nicht. :-)
Kommen wir nun zum User-Input des Tages:
«Etwas für den Fail-Di. Fraglich, ob es sich um den bislang kaum gesichteten Staub-Sau-Egel, oder um eine Unterspezies Staubsau-Oger handelt.. liebe Grüsse, türülüü»
Vielen Dank dafür! <3
Alt, aber: Okay, nicht so aggressiv, ja?!
Uuuuuuuuund ...
(Wir lachen nicht ...)
... tschüss!
Bonus-Win
OMG, so viel Spass!
Wie immer darfst du vorher noch im Archiv schmökern:
- Erst die Fails – dann alles andere (die Arbeit, möglicherweise)
- Du siehst richtig: Die lustigsten Fails der Woche sind da!
- Zahltag < Fails
- Weil wir ohne sie den Dienstag (fast) nicht mehr überstehen: Fails, Fails, Fails!
- Heute kommt Lohn – juhu! Fails, Fails, Fails, Geld, Geld, Geld!
- 28 Fails für mehr Sommer in unseren Herzen
- Wir wissen, was du brauchst. Hier: 21 Fails, die deinen Dienstag erträglicher machen