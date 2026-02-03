freundlich
Fail-Dienstag

Zeit für Ablenkung vom Alltag: Die lustigsten Bilder und Gifs der Woche

Heisse Fails! Frische, heisse Fails!

03.02.2026, 04:3503.02.2026, 04:35
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Mit Hotdogs können wir aktuell nicht dienen, dafür mit ein paar lustigen Fails, frisch aus dem Internetz. Heute im Angebot: ein wilder Ritt auf dem Glatteis, eine kulinarische Enttäuschung – und ein super herziger Bonus-Win.

Lasst uns keine Zeit verlieren!

Los geht's, hol dir die Fails!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wir bleiben noch etwas im Schnee: Saaachte ... Saaaaachte ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wenn der Fail-Dienstag ein Maskottchen hätte:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Und wenn wir uns schon aufs Glatteis begeben, kommt hier gleich noch einer!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Eigentlich ein Win, sie wurde quasi herausbegleitet.

Now: Kiss!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Gemeinster Fail der Woche.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wenn das jemand mit meinem Herdöpfelstock-Vulkan-Seeli machen würde, ... 👿

Gut, der ist mindestens genau so gemein.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Oh, 1 Trick!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Oh, endlich mal wieder ein toller Photoshop-Fail!

Photoshop Fail
Bild: reddit

Heute mit Ariana Grande und ihren sechs Fingern.

Photoshop Fail
Bild: reddit

Wenn du dich nicht zwischen deinen beiden Lieblings-Game-Charakteren entscheiden kannst.

Die lustigsten Fails der Woche: Designs und Tattoos
Bild: reddit
Lustige gefälschte Produkte, die du allesamt haben willst

Wir hatten schon länger kein «Tattoo der Woche» mehr!

Die lustigsten Fails der Woche: Designs und Tattoos
Bild: reddit

Deshalb gibt es heute gleich zwei.

Die lustigsten Fails der Woche: tattoo der Woche
Bild: reddit

Alles geschieht aus einem ... und Rosine. ¯\_(ツ)_/¯

Zum Ausrasten.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

AUSRASTEN!!!!!!

Du weisst, es war ein richtig guter Mittagsschlaf, wenn ...

Die lustigsten Fails der Woche: Mittagsschlaf Abdrücke
Bild: instagram

... oder:

Die lustigsten Fails der Woche: Mittagsschlaf Abdrücke
Bild: instagram

Nach einem langen, anstrengenden Tag einfach mal die Rolltreppe nehmen <3

Die lustigsten Fails der woche
Bild: instagram

Wenn du wirklich-wirklich sicher gehen willst:

Die lustigsten fails der Woche: Taschenrechner
Bild: instagram

Dreiste Menschen würden sagen: Man kann es ja mal versuchen!

Die lustigsten Fails der Woche: Inserat
Bild: instagram

Wer erinnert sich an FaceSwap? Zum Glück hat der Trend irgendwann aufgehört.

Die lustigsten Fails der Woche: FaceSwap mit Dackel
Bild: instagram

Gehören Dackel-Schnäbis eigentlich zensiert?

Hab das Licht am Auto geflickt, Schatz!

Die lustigsten Fails der Woche: Hab das Auto geflickt, Boss
Bild: reddit

Hab irgendwas gemacht, Boss, aber keine Ahnung, was, Boss!

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Das klingt lecker, das nehmen wir!

Die lustigsten Fails der Woche: Übersetzung Chinesisch
Bild: instagram

Eisenschaufel ist heiss und saftig

Passend dazu eine Slideshow: die besten Übersetzungs-Fails

Unten geht's weiter ...

1 / 52
Von «Erection in Progress» bis zu «Eliminate Horniness Essence»: Die besten Übersetzungs-Fails
Hier noch eine Verbildlichung, wo denn diese Erektion stattfinden könnte.Bild: imgur
Aus der Sparte «Perspektive ist alles»:

Die lustigsten Fails der woche
Bild: instagram

Das übersetzen wir nicht. :-)

Kommen wir nun zum User-Input des Tages:

Die lustigsten Fails der Woche: Staubsauger
Bild: userinput

«Etwas für den Fail-Di. Fraglich, ob es sich um den bislang kaum gesichteten Staub-Sau-Egel, oder um eine Unterspezies Staubsau-Oger handelt.. liebe Grüsse, türülüü»

Die lustigsten Fails der Woche: Staubsauger
Bild: userinput

Vielen Dank dafür! <3

Alt, aber: Okay, nicht so aggressiv, ja?!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Uuuuuuuuund ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: imgur

(Wir lachen nicht ...)

... tschüss!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Bonus-Win

OMG, so viel Spass!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram
Und jetzt dürfen wir uns über deine tollen Bilder und Gifs in den Kommentaren freuen? Das wäre wahnsinnig flott! <3

Wie immer darfst du vorher noch im Archiv schmökern:

