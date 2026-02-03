wechselnd bewölkt10°
25 Anwälte kritisieren Ignazio Cassis wegen Gaza

25 Anwälte prangern Schweiz wegen Gaza an – und kritisieren Cassis heftig

03.02.2026, 12:5603.02.2026, 14:17

25 Schweizer Anwälte prangern beim Internationalen Strafgerichtshof eine Schweizer Mittäterschaft an den von Israel in Gaza begangenen Verbrechen an. Adressiert an die Anklagebehörde des Internationalen Strafgerichtshofs wird der Schweiz Beihilfe zu Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord vorgeworfen.

Buildings that were destroyed during the Israeli ground and air operations stand in the northern Gaza Strip as seen from southern Israel, Monday, Feb. 2, 2026. (AP Photo/Leo Correa) Israel Palestinian ...
Zerstörte Gebäude im Gazastreifen.Bild: keystone

Die Schweiz verstosse gegen die Genfer Konventionen und respektiere das humanitäre Völkerrecht nicht, teilten die Schweizer Anwälte am Dienstag an einer Medienkonferenz in Bern mit . Der Internationale Gerichtshof sei zur «Schweizer Mittäterschaft» in Gaza angerufen worden.

Sie kritisierten unter anderem, dass die Verteidigungsminister der Schweiz und Israels 2013 ein Abkommen über militärische Zusammenarbeit unterzeichnet haben. «Seitdem kauft und verkauft die Schweiz Waffen und Güter mit doppeltem Verwendungszweck an Israel», so die Anwälte.

Die beiden Länder kooperierten auch bei der Entwicklung von Waffensystemen. Besonders besorgniserregend ist der deutliche Anstieg der Lieferungen von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck, darunter Komponenten für die im Gazastreifen eingesetzte Drohne Hermes 900, seit 2024.

Die Schweiz sei an der Entwicklung der Drohne Hermes 900 beteiligt gewesen und liefere Komponenten dafür. Diese Drohne werde vom israelischen Rüstungskonzern Elbit Systems hergestellt. In der Schweiz gebe es zudem eine Tochtergesellschaft des Unternehmens und deren Verwaltungsratspräsident sei der ehemalige Armasuisse-Chef Jakob Baumann.

Zwischen Oktober 2023 und April 2024 wurden nach Angaben der Schweizer Anwälte 20 Ausfuhrgenehmigungen für Güter mit doppeltem Verwendungszweck nach Israel an 17 Schweizer Unternehmen erteilt. 2024 hätten die Ausfuhren von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck (zivil und militärisch) nach Israel einen Rekordwert von 16,7 Millionen erreicht und sie seien im ersten Quartal 2025 weiter angestiegen.

Aussenminister Cassis wird scharf kritisiert

Die Anwälte kritisierten zudem den Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis scharf: «Cassis hätte alle ihm zur Verfügung stehenden Massnahmen ergreifen müssen, um die Begehung solcher Verbrechen zu verhindern und zumindest deren Begehung in keiner Weise zu begünstigen.»

epa12701014 A handout photo made available by the Presidential Press Service shows Swiss Federal Councilor and Chairperson-in-Office of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) ...
Bundesrat Ignazio Cassis wird heftig kritisiert.Bild: keystone

Als Chef des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hätte Cassis den Bundesrat und die Bundesversammlung an die Verpflichtungen der Schweiz als Unterzeichner- und Verwahrerstaat der Genfer Konventionen und als Unterzeichnerstaat des Übereinkommens über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes erinnern müssen. (dab/sda)

Mehr zum Gaza-Konflikt:

Trump will die Schweiz in seinem Gaza-Rat dabeihaben – ein Dilemma für Bern
Freilassung der Geiseln in Gaza
1 / 21
Freilassung der Geiseln in Gaza

Am Montag, dem 13. Oktober, um rund 7 Uhr sollen die Verbliebenen Geiseln der Hamas freigelassen werden.
quelle: keystone / oded balilty
Menschen in Gaza und Israel feiern Trumps Friedensabkommen
Video: watson
Mäni99
03.02.2026 14:11
Wer ist nun der Auftraggeber dieser Anwälte?
61
Enzasa
03.02.2026 13:42
Bin überrascht, denn die Ukraine erhält ja keine Waffen. 1x neutral 1x nicht ?
62
_andreas
03.02.2026 14:13
Wie war das nochmals mit der Ausfuhr von Waffen an Länder die im Krieg sind?
Da hört man komischerweise nichts von der SVP, denen dir Neutralität ja so wichtig ist.. Genauo auch beim verkaufen von Waffen an die Saudis..
Völkerrecht und co sind anscheinend egal wenn der Rubel - eh ich meine der Franken rollt 🤷‍♂️
50
