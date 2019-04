Swisscom verblüfft alle und lanciert 5G-Netz mit einer völlig unbekannten Handy-Marke

Der Schleier ist gelüftet: Swisscom sagt endlich, welche Gemeinden zuerst vom 5G-Netz profitieren werden. Die eigentliche Überraschung ist aber das erste 5G-Handy der Schweiz.

Der grösste Schweizer Telekomkonzern will bis Ende Jahr über 90 Prozent der Schweizer Bevölkerung mit der neuen, fünften Mobilfunkgeneration abdecken. Das sei fast so viel wie mit der aktuellen Mobilfunktechnik 4G, die derzeit etwa 99 Prozent erreicht. «Sobald wir die Konzession für die neuen Mobilfunkfrequenzen erhalten haben, werden wir die Netze freischalten», sagte Swisscom-Chef Urs Schaeppi am Mittwoch vor den Medien in Zürich. Zum Start werden 100 Standorte in über 50 Städten und …