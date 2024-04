bild: watson

«Sie dürfen nun mit ihrem Betrug fortfahren» – die besten Antworten auf Scam-SMS

WhatsApp-Betrüger, Spam-Anrufe – das nervt ... Ausser, man macht sich ein Spiel daraus, darauf einzugehen.

Ihr kennt sie, jene Spam-WhatsApp-Nachrichten:

«Ihr Paket ist im örtlichen Lager angekommen.»

«Sie haben eine verpasste Nachricht – bitte rufen Sie diese Nummer an!»

Auf allen Kommunikationskanälen gibt es Spam. Leider. Mal sind es Bots, mal sind es aber echte Menschen, die irgendwo in einem Call-Center tausende SMS raushauen ... und dann auf die jeweiligen Antworten eingehen müssen. Beispiele gefällig? Bitte sehr:

«Kein Scam! Ich schwör, Bro.»

Andere fragen aber nicht nach, denn der Scammer entlarvt sich gleich selbst:

«Mein Sohn könnte niemals ‹temporary› korrekt buchstabieren!»

Manieren! Manieren!

«Zuerst grüssen – und dann kannst du mit deinem Betrug fortfahren.»

Andere sind weniger formell:

«You f***ing microwave meal» ist vielleicht die grossartigste Beleidigung, die es gibt. Ja, wörtlich übersetzt wäre das «du verdammtes Mikrowellen-Menü», aber irgendwie trägt das weniger Gewicht. Langer Rede kurzer Sinn: volle Punktzahl für die junge Person, die hier antwortet!

Es geht aber auch freundlich:

«Jungs, ich verstehe, dass ihr euren Lebensunterhalt verdienen müsst, doch ich bin pleite. Ich habe keinen verdammten Penny. Wirklich absolut nichts.»

«Haha, kein Problem, Kumpel.»





Wer keine Zeit oder Lust hat, kreativ zu werden, darf sich beim deutschen Postillon bedienen, der vor geraumer Zeit gleich eine Reihe «starker Antworten» zur freien Verwendung zur Verfügung stellte:

Und dann wären da noch die Spam-Anrufe! Die absolut souveränste Lösung bietet dieser Herr hier (okay, es hilft natürlich, dass er die geilste Stimme der Welt besitzt):



«Danke, dass Sie die CIA angerufen haben. Sie haben unsere Abteilung für Betrugsdelikte erreicht. Alle unsere Agenten sind gerade dabei, anderen Anrufern zu helfen. Um Ihnen weiterzuhelfen, bleiben Sie bitte am Apparat, während wir Ihre ein- und ausgehenden Anrufprotokolle herunterladen, um sie mit unserer Datenbank für bekannte Betrugsfälle abzugleichen. Ein Mitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.»

Okay, hier noch ein paar Kurznachrichten, die eigentlich nicht Betrug oder Spam darstellen, dennoch aber fehlgeleitet sind:

«Kumpel, sie hat dir eine falsche Nummer angegeben.»



«Das ist aber bedauerlich.»

Und so, liebe Damen und Herren, erinnert man einen Kunden an seine ausstehenden Zahlungen:

«Es freut mich, dass dein Telefon funktioniert.»

So, und nun das hier:

Ja, wir mussten es auch ein paar Mal durchlesen, um zu checken, weshalb es kolossal blöd ist.

Und zum Schluss noch ein Beispiel für die Lernfähigkeit von künstlicher Intelligenz:

Wenn das wirklich klappt, dann wird die Zukunft die eine oder andere lustige Chatbot-Konversation beinhalten. Yay.



