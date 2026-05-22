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Pommes frites in die Schweiz geschmuggelt und von Zoll beschlagnahmt

Ungekühlt und unverzollt: 2 Tonnen Schmuggel-Pommes im Kanton Solothurn entdeckt

Zöllner haben im Kanton Solothurn einen Lieferwagen kontrolliert, in dem knapp zwei Tonnen Pommes frites transportiert wurden. Es gab keinen Kühlraum und die Ware war unverzollt. Doch das war nicht das einzige Problem.
22.05.2026, 09:2422.05.2026, 09:26

Die mobile Patrouille des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) entdeckte den Lieferwagen mit Schweizer Kennzeichen am 18. Mai in Flüh SO. Das Fahrzeug wurde von einem 30-jährigen Iraker gelenkt, er war zuvor aus Frankreich in die Schweiz eingereist.

Pommes frites beschlagnahmt Zoll
Die gefrorenen Pommes waren im ungekühlten Laderaum des Lieferwagens verstaut.Bild: BAZG

Als die Zöllner den Laderaum kontrollierten, stellten sie 1860 Kilogramm gefrorene Pommes frites fest. Der Laderaum war jedoch ungekühlt. Die für die Einfuhr erforderlichen Abgaben für die Pommes wurden nicht bezahlt.

Damit aber nicht genug: Der Lieferwagen war auch noch überladen, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Maximalgewicht wurde um 670 Kilogramm überschritten.

Pommes frites Zoll beschlagnahmt
Fast zwei Tonnen Pommes wurden beschlagnahmt.Bild: BAZG

Der Lieferwagen wurde beschlagnahmt. Das BAZG hat ein Zollstrafverfahren eröffnet. Auch die Pommes wurden beschlagnahmt. Der Lenker muss sich zudem wegen des überladenen Fahrzeugs verantworten. (vro)

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