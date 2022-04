Video: watson/Helene Obrist, Emily Engkent

Was du zur Frontex-Abstimmung wissen musst – erklärt in 99 Sekunden

Soll die Schweiz die Gelder an Frontex aufstocken? Über diese Frage stimmt die Schweizer Stimmbevölkerung am 15. Mai ab. Alles, was du zur Vorlage wissen musst, erklärt in zwei Minuten.

Am 15. Mai stimmt die Schweizer Stimmbevölkerung über eine Erhöhung der Gelder für Frontex ab. Wer hinter Frontex steckt, was das für die Schweiz bedeutet und wer für und gegen die Vorlage ist, erfährst du im folgenden Erklärvideo.