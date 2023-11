Grünen-Ständerat Zopfi kandiert nicht für den Bundesrat

«Meine persönliche Vision ist, dass wir mit unserer Kandidatur die Hand weit bis in das Lager der Mitte und der Liberalen ausstrecken», ergänzte Zopfi, der eine eigene Bundesratskandidatur für die Zukunft nicht ausschliessen will. (sda)

Der Zauber diesmal sei, dass die Grünen zeigen: «Wir wollen im Bundesrat dynamische politische Mehrheiten, wie es sie auch im Parlament mehr geben wird. Gerne auch in Zusammenarbeit mit einem dritten Pol in der Mitte, der sich unter Gerhard Pfister ausbildet», sagte Zopfi.

«Wir sagen: Entwickeln wir eine neue Zauberformel! Eine, die nicht volatil, sondern stabil ist», forderte Zopfi im Interview mit den Tamedia-Zeitungen, das am Mittwoch online veröffentlicht wurde. Und: «Wir müssen es machen wie 1959 bei der Erfindung der Zauberformel».

Mathias Zopfi will nicht für den Bundesrat kandidieren.

Mathias Zopfi will nicht für den Bundesrat kandidieren. Bild: keystone

