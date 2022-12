Strafuntersuchung gegen Bündner Verwaltungsrichter

Picdump #14 – TGIM! (= Thank God It's Mittwoch)

Bevölkerung mit Migrationshintergrund vier Prozentpunkte gestiegen

In der Schweiz ist die Bevölkerung mit Migrationshintergrund in den letzten zehn Jahren um mehr als vier Prozentpunkte angestiegen. Ihr Anteil an der ständigen Wohnbevölkerung über 15 Jahren belief sich im vergangenen Jahr auf 39 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte.