Cute News

29 süsse Tierbilder zum Wochenende

Cute News, everybody!

Willkommen im Mai! Für alle, die am 1. Mai freihatten, hoffe ich, ihr habt eure kurze Woche genossen, und für alle anderen: Nur noch wenige Stunden bis Feierabend und ihr habt es überstanden.

Um diese Stunden ein wenig süsser zu gestalten, habe ich heute für euch wieder 29 supersüsse Tierbilder zusammengesucht. Viel Spass!

Guten Morgen!

Hast du Nüsse?

Der einzige Mechaniker, der wirklich qualifiziert ist.

Zur Info: Nur noch ein halbes Jahr, bis wieder Halloween ist.

Schnell weg hier!

Sonst noch jemand Bedarf an einer Schwimmlektion?

Familienausflug:

Hoi!

Ein kleiner Snack:

Die verbotenen Marshmallows:

Solange nur die Arme nicht nass werden ...

Zunge der Woche:

Kommst du spielen?

Die perfekte Landung:

Es wird niemand zurückgelassen.

Ganz schön hungrig.

Es gibt keinen besseren Ort für ein Schläfchen.

Wer wohl gewinnt?

Wer weiss, was die zwei Schilden da machen, darf mich gerne in der Kommentarspalte aufklären. Ein Paarungs-Ritual? Ein Machtkampf? Let me know!

Dieser Baby-Pinguin haart gerade, die Federn sind aber noch nicht ganz abgefallen. Deshalb präsentiere ich euch Baby-Pingu mit Béret:

Direkt aus einer Shampoo-Werbung:

Was ist denn das für eine exotische Frucht?

Was machst du da?

Der Boden ist Lava!

Wenn endlich die Sonne wieder scheint.

Er benutzt seinen Schwanz als Kissen! 🥺

Als würde er einen Hut tragen:

Leute mit Heuschnupfen momentan:

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!