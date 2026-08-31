Ein Badegast ist nach einem Sprung ins Wasser am Sonntagabend nicht mehr aufgetaucht. Blick auf den Vierwaldstättersee vom Stoos aus. Bild: forms://331/63852

Polizeirapport

18-Jähriger ertrinkt nach Sprung in Vierwaldstättersee

Ein 18-jähriger Mann ist nach einem Badeunfall im Vierwaldstättersee vor Buochs in Nidwalden tot geboren worden. Er war am Sonntagnachmittag beim Schwimmen untergetaucht und wurde seither vermisst.

Der Mann war laut Mitteilung der Kantonspolizei Nidwalden am Sonntag kurz nach 14.15 Uhr mit weiteren Personen auf einem gemieteten Pedalo unterwegs. Zwei Personen sprangen vom Pedalo ins Wasser. Der 18-jährige Mann sei aus noch ungeklärten Gründen in Schwierigkeiten geraten und trotz Rettungsversuchen seiner Begleitpersonen nicht mehr aufgetaucht.

Die Suche der Rettungskräfte verlief zunächst erfolglos. Am Montagmorgen wurde er von Polizeitauchern tot aus dem Wasser geborgen, wie es in der Mitteilung hiess.

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen portugiesischen Staatsangehörigen, der im Vereinigten Königreich lebt. Er hielt sich mit Familienangehörigen in der Schweiz auf.

Die genauen Umstände des Badeunfalls werden von der Kantonspolizei Nidwalden in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nidwalden untersucht. (sda)