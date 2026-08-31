recht sonnig20°
DE | FR
burger
Schweiz
Polizeirapport

Unfall in Luzern: Auto fährt in Ampel

Polizeirapport

Betrunkener fährt in Luzern mit Auto gegen Ampel und wird verletzt

31.08.2026, 12:20

Ein Autofahrer ist am frühen Samstagmorgen in Luzern verunfallt. Er wurde verletzt ins Spital gebracht und musste den Führerausweis abgeben.

Der 35-jährige Mann fuhr gemäss Mitteilung der Luzerner Polizei nach 00.30 Uhr auf der Hauptstrasse von Reussbühl in Richtung Luzern. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen Kandelaber einer Ampelanlage.

Unfall Luzern 31.8.26
Das Auto krachte gegen den Kandelaber einer Ampel.Bild: Luzerner Polizei

Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von umgerechnet 1,1 Promille. Der Rettungsdienst brachte den Fahrer ins Spital.

Bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamts darf er kein Motorfahrzeug lenken. Der Sachschaden beträgt rund 30'000 Franken, wie die Polizei schätzte. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Mehr Polizeirapport:
Zwei Unfälle auf einer Passstrasse in Graubünden fordern zwei Tote
Motorradfahrer stirbt bei Kollision in Buochs NW
Person im Bahnhof Leuk VS von Zug erfasst und getötet
Autofahrer rast mit 189 Km/h durch den Uetlibergtunnel – und ist seinen Führerausweis los
Oberengstringen ZH: Mädchen auf Velo bei Unfall mit Rollerfahrer verletzt
Arbon TG: Betrunkener E-Trottifahrer flüchtet vor der Polizei – kommt aber nicht weit
Schwerer Autounfall in Boltigen BE fordert sechs Verletzte
Unfall im Balmenraintunnel SG auf der A15: Töfffahrer schwer verletzt