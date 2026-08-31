Polizeirapport

Betrunkener fährt in Luzern mit Auto gegen Ampel und wird verletzt

Ein Autofahrer ist am frühen Samstagmorgen in Luzern verunfallt. Er wurde verletzt ins Spital gebracht und musste den Führerausweis abgeben.

Der 35-jährige Mann fuhr gemäss Mitteilung der Luzerner Polizei nach 00.30 Uhr auf der Hauptstrasse von Reussbühl in Richtung Luzern. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen Kandelaber einer Ampelanlage.

Das Auto krachte gegen den Kandelaber einer Ampel. Bild: Luzerner Polizei

Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von umgerechnet 1,1 Promille. Der Rettungsdienst brachte den Fahrer ins Spital.

Bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamts darf er kein Motorfahrzeug lenken. Der Sachschaden beträgt rund 30'000 Franken, wie die Polizei schätzte. (sda)