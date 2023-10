In dieser dramatischen Situation denke ich an meine Mitbürger 🇨🇭 in #Israel und im Besetzten palästinensisches Gebiet.



Meine Teams in Tel Aviv, Ramallah und Bern arbeiten Tag und Nacht unermüdlich.



Seien Sie vorsichtig und informieren Sie sich ständig, wir sind bei Ihnen. https://t.co/sxfx3YAevr — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) October 8, 2023

Am Samstag startete die Terrorganisation Hamas aus dem Gazastreifen einen Überraschungsangriff auf Israel. Sie feuerten Raketen ab und drangen an verschiedenen Stellen in israelisches Gebiet ein. Dabei verschonten die Hamas-Kämpfer auch die Zivilbevölkerung nicht. Es gibt Berichte von Geiselnahmen, Entführungen und Zivilisten, die auf offener Strasser erschossen werden. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu rief daraufhin den Kriegszustand aus.Bundesrat Ignazio Cassis informiert darum heute um 17 Uhr in einer ausserordentlichen Pressekonferenz zur aktuellen Lage.