Polizisten evakuieren eine Frau mit ihrem Kind in der Stadt Aschkelon.

Bild: keystone

Analyse

Israel hat lange versucht, den Konflikt mit den Palästinensern zu ignorieren und zu verdrängen. Jetzt erlebt das Land einen Realitätsschock der brutalsten Sorte.

Ob das Datum bewusst gewählt wurde, wird man vielleicht irgendwann erfahren. Oder nie. Aber die Terrorangriffe der Hamas aus dem Gazastreifen ereigneten sich fast auf den Tag genau 50 Jahre nach dem Beginn des Jom-Kippur-Kriegs. Am höchsten jüdischen Feiertag war Israel durch eine Offensive der ägyptischen und syrischen Armee überrascht worden.

Es gab Warnungen, doch die Regierung von Ministerpräsidentin Golda Meir nahm sie nicht ernst. Die Ereignisse werden im sehenswerten Film «Golda» mit Helen Mirren gezeigt, der derzeit in den Kinos läuft. Die ersten Kriegstage liefen für Israel verheerend. Mosche Dajan, der legendäre Verteidigungsminister mit der Augenklappe, erlitt einen Nervenzusammenbruch.

Mit der Zeit behielt die israelische Armee die Oberhand, doch der Jom-Kippur-Krieg kostete fast 2700 Soldaten das Leben und wurde für den jüdischen Staat zum nationalen Trauma. Nie wieder wollte man sich derart überraschen lassen. Jetzt ist es doch passiert, und in mancher Hinsicht ist der Terror der Hamas schlimmer als der Krieg von 1973.

Denn der Angriff aus dem Gazastreifen erfolgte auf israelisches Staatsgebiet, und bei den bis Sonntagabend gezählten rund 700 Toten handelt es sich überwiegend um Zivilisten. Mehr als 100 Israelis wurden nach offiziellen Angaben in den Gazastreifen verschleppt, darunter Frauen und Kinder. Und die Zahl könnte noch deutlich höher liegen.

Das Vorgehen der Hamas ist auch in seiner Brutalität beispiellos, es wird die israelische Gesellschaft nachhaltig erschüttern. Die Geiselnahmen sind für Regierung und Armee eine Herausforderung bei der Suche nach einer passenden Antwort. Gleichzeitig droht ein Zweifrontenkrieg mit der ebenfalls von Iran unterstützten Hisbollah im Libanon.

Eine Frage drängt sich auf: Wie konnte das passieren? Man wusste, wozu die Hamas fähig ist, seit sie sich 2007 in Gaza an die Macht geputscht hatte. Immer wieder kam es seither zu militärischen Auseinandersetzungen mit Israel, die mal mehr, mal weniger intensiv verliefen, bis es zu einem durch Ägypten vermittelten Waffenstillstand kam.

Vor neun Jahren entdeckte Israel durch Zufall ein System von Tunnels, die unter der Grenzbefestigung hindurch verliefen. Dank diesem «Glückstreffer» konnten sie zerstört werden, doch eigentlich war schon damals klar, dass die Hamas etwas «Grosses» plante. Man hätte gewarnt sein müssen, dennoch konnten die Fanatiker nun zuschlagen.

Man fragt sich, wie das nur passieren konnte. Ausgerechnet Israel, das unter permanenter Bedrohung lebt und über entsprechend ausgefeilte militärische und geheimdienstliche Strukturen verfügt, liess sich durch den Angriff am Samstagmorgen völlig überrumpeln. Erste Schuldzuweisungen gibt es, auch an Ministerpräsident Benjamin Netanjahu.

Doch das eigentliche Übel existiert seit der Gründung des Staates Israel vor 76 Jahren. Seither hat der jüdische Staat mit einigen seiner Nachbarn Frieden geschlossen. Zuletzt kam es sogar zu einer Annäherung mit Saudi-Arabien, womöglich eines der Motive für den Angriff der Hamas. Der Konflikt mit den Palästinensern aber bleibt bis heute ungelöst.

Das liegt zum einen an den Palästinensern, die in den Worten des ehemaligen israelischen Aussenministers Abba Eban «nie eine Gelegenheit verpassen, eine Gelegenheit zu verpassen». Mehrfach wurde ihnen eine Zweistaaten-Lösung auf dem Silbertablett serviert, doch Jassir Arafat schlug sie 2000 genauso aus wie Mahmud Abbas 2009.