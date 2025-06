Klimarisiken werden laut Finma-Chef zunehmen

Naturgefahren wie Extremwetter, Hochwasser oder Erdrutsche würden auch in der Schweiz zunehmen. «Wir wissen, dass viele Banken ein sehr grosses Hypothekarportfolio haben und viele Immobilien in Gefahrenzonen liegen. Folglich können Extremhochwasser die Fähigkeit der Haushalte beeinträchtigen, ihre Kredite zurückzuzahlen.»

Für Finma-Chef Stefan Walter müssen Banken und Versicherer klima- und naturbezogene Risiken konsequenter in ihr Risikomanagement einbinden. «Klima- und naturbezogene Risiken werden nicht verschwinden, sondern zunehmen», sagte Walter am Dienstag an der Jahreskonferenz von Swiss Sustainable Finance (SSF) laut Redetext.

«Er hat keine Ahnung» – Trump zieht nach G7-Abreise über Macron her

US-Präsident Donald Trump hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron widersprochen und klargestellt, dass seine vorzeitige Abreise von G7-Gipfel in Kanada nichts mit einer Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran zu tun habe. Der «öffentlichkeitsheischende» französische Präsident habe fälschlicherweise behauptet, er reise nach Washington zurück, um an eine Waffenruhe zu arbeiten, schrieb Trump kurz nach dem Einstieg in die Regierungsmaschine Air Force One in Calgary auf der Plattform Truth Social.