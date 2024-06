Nach diesen Sommer-Reisezielen suchen Schweizer Familien am häufigsten

Auch wenn das Wetter bisher noch nicht so wollte: Die Sommerferien nähern sich mit grossen Schritten. Und während den Schulferien werden Schweizer Familien wieder ausschwärmen. Aber wohin?

Am frühen Morgen fuhr ich mit dem Zug durch Wetzikon im Zürcher Oberland. Es hatte – ungelogen – kurz ein bisschen Nebel. Mitte Juni. Dabei stehen doch die Sommerferien vor der Tür.

Insbesondere während den Schulferien – in den meisten Kantonen fünf Wochen im Juli und August – werden wieder unzählige Familien unterwegs sein. Aber wohin zieht es Schweizer Familien? Wir haben von der Reise-Buchungsplattform Booking.com die Daten der Suchanfragen zwischen dem 1. Januar und 31. Mai für die Zeit vom 1. Juli bis 18. August erhalten.

Das sind die beliebtesten Anfragen von Schweizer Familien mit mindestens einem Kind auf der erwähnten Buchungsplattform:

Einer der beliebtesten Orte in Grindelwald: Der First mit dem Cliffwalk.

Einer der beliebtesten Orte in Grindelwald: Der First mit dem Cliffwalk. Bild: Shutterstock

Entspannen am Obersee in Arosa ist bei vielen Familien hoch im Trend.

Entspannen am Obersee in Arosa ist bei vielen Familien hoch im Trend. Bild: Shutterstock