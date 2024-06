«Die Antwort ist BELLA ITALIA, denn damit kann man wirklich nichts falsch machen. Genauer gesagt: Castellina in Chianti in der Toskana. Passender Soundtrack dazu wäre dieser da:»

«So ganz fix ist es noch nicht, aber vermutlich in die Berge hier in der Schweiz. Nach den Sport-Grossevents in diesem Sommer möchte ich dann der (hoffentlich) Hitze der Stadt für ein paar Tage entfliehen. Sonne geniessen, wandern und kühle Bergseen. Schön.»

«Limoncello Spritz schlürfen an der Amalfiküste, in Apuliens kristallklarem Wasser eintauchen, Vino sippen in der Toskana»

In gut einem Monat fangen die Schulferien an. Und auch wenn du keine schulpflichtigen Kinder hast: Es ist langsam an der Zeit, sich im Klaren zu werden, wo wir unsere freien Tage im Sommer verbringen werden.

Der See Bled in Slowenien mit der berühmten Insel.

Nächste Woche entscheidet sich die heurige Bachelorette. Entweder für den Falschen oder den fast Richtigen. Aber nicht für den Besten. Es ist eine Tragödie.

Ein Schrei gellt durch unser sonst so fröhliches Grossraumbüro: «Matteeeeeoooo!!!! Neeeeeiiin!» Die Stimme dahinter: gebrochen. Des Glaubens an das Gute im Menschen, an die Möglichkeit wahrer, unverbrüchlicher Liebe verlustig gegangen. Wem gehört die arme, um all ihre Hoffnungen gebrachte Stimme denn? Oh! Mir! Und was ist mir zugestossen? Das Undenkbare denk! Bachelorette Larissa hat Matteo verstossen! Ausgeschlossen aus der finalen Runde ihrer Rosenkäfer.