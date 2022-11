«Weitere Schritte im Fall Brian» – Anwälte informieren um 16:15 Uhr

Die Aufhebung der Sicherheitshaft dürfte in den kommenden Tagen zur vorläufigen Freilassung von Brian K. führen. Das Obergericht begründete den Entscheid damit, dass ansonsten die Gefahr einer «Überhaft» bestehe – sprich: dass Brian K. länger in Untersuchungs- oder Sicherheitshaft ist als eine zu erwartende Freiheitsstrafe.

Es gibt offenbar neue Bewegung im Fall Brian. Das Team des bekannten Häftlings will am Nachmittag informieren.

Kimmy Repond – ein Name, den man in der Eiskunstläufer:innen-Szene kennen muss. Die Baslerin ist 16 Jahre alt und hat bereits 5 Schweizer Meistertitel abgesahnt. Dazu kommen weitere neun internationale Siege. Dieses Jahr wurde Kimmy Siebte an ihrer ersten Junioren-WM – und somit beste Europäerin.