Junge Zuger Gewalttäterin muss fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis

Das Gericht sprach am Donnerstag die Frau wegen des Messerstichs der versuchten vorsätzlichen Tötung schuldig. Den Schlag mit dem Stock wertete es als schwere Körperverletzung. Dazu kamen weitere Schuldsprüche, so wegen versuchter einfacher Körperverletzung, Sachbeschädigung, Nötigung oder Gewalt und Drohung gegen Beamte.

Mann mit Messer in den Hals gestochen: Renitente 20-Jährige soll 7 Jahre ins Gefängnis

Weil sie einem Mann mit einem Messer in den Hals gestochen haben soll, muss sich eine junge Frau am (heutigen) Mittwoch vor dem Zuger Strafgericht verantworten. Zuvor soll sie bei einem Aufenthalt im Jugendheim bereits einen Polizisten mit einem Schlagstock am Kopf verletzt haben.