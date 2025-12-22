Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Ist es egoistisch, keine Kinder zu wollen?»

Frage von Ronja:

Hallo zusammen

Ich bin 35 und langsam merke ich, wie die Zeit mich anschaut. Oder besser gesagt: wie andere mich anschauen. Freundinnen bekommen Kinder, planen Kita-Plätze, reden über Schlafphasen und Tragetücher ... und ich sitze daneben mit meinem Glas Wein und höre zu, als wäre das alles eine andere Welt. Ich fühle mich dabei nicht mal ausgeschlossen oder so. Ich mag Kinder. Wirklich. Es stört mich auch nicht, wenn sie dabei sind, null! Aber ich spüre einfach keinen Wunsch, selbst Mutter zu werden. Nicht jetzt. Vielleicht nie. Und trotzdem fühlt es sich an, als müsste ich mich ständig rechtfertigen.

Als wäre es eine Lücke in mir, kein bewusster Entscheid. Meine Mutter sagt, ich würde es irgendwann bereuen. Eine Kollegin meinte neulich, es sei schade, weil ich «so ein gutes Vorbild» wäre. Und manchmal frage ich mich selbst: Bin ich wirklich so frei, wie ich glaube? Oder einfach zu ängstlich, Verantwortung zu übernehmen? Ist es egoistisch, keine Kinder zu wollen, oder ist es ehrlicher, wenn man genau das zugibt?

