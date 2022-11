Ansatz: Ecosia, Deutschland 🇩🇪

«Das Abbrennen der Wälder macht 8,5 % der weltweiten Treibhausgase aus. Doch noch schlimmer: CO₂ kann nur von Bäumen in Sauerstoff verwandelt werden. Fehlen die Bäume, bleibt das CO₂ also länger in der Atmosphäre. Die Firma Ecosia in Berlin hat sich dem Ziel verpflichtet, Geld für das Pflanzen von Bäumen zu sammeln – via ihre Suchmaschine. Mit jeder Suchanfrage wird ein Baum gepflanzt – dafür gibt Ecosia fast die Hälfte ihrer Einnahmen aus.



Das Beste dran: Ecosia kooperiert mit der Suchmaschine Bing und generiert Einnahmen über Werbung – der Computernutzer pflanzt die Bäume also gratis, einfach so nebenbei. Auf diesem Weg sind bisher in über 35 Ländern schon mehr als 160 Millionen Bäume gepflanzt worden.»