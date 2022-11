Der «Solar Butterfly»-Anhänger hat seine Flügel ausgebreitet. So erhalten die Solarpanels mehr Sonne. Bild: solar butterfly

«Die Klima-Lösungen sind da, aber sie sind nicht in unseren Köpfen angekommen»

1000 Klima-Projekte aus der ganzen Welt will er ins Rampenlicht ziehen – so das ehrgeizige Vorhaben eines Luzerner Machers. Im Zentrum dabei: ein eigentümlicher Anhänger.

Louis Palmer sorgte 2007 für Aufsehen, als er mit seinem «Solartaxi» einmal um die Welt fuhr (hier geht's zur Dok) . Damals wollte er beweisen, dass man mit einem von Sonnenenergie angetriebenen Auto den Erdball umrunden kann. Er baute er sich sein Gefährt und trat den Beweis an – als erster.

15 Jahre später läuft das nächste Projekt des Schweizer Umweltaktivisten. Er und sein Team reisen mit dem «Solar Butterfly» um den Planeten. Der «Butterfly» ist ein Anhänger, der als Wohnmobil, aber auch als Event-Stand dient. Seine Solarpanels liefern die ganze Energie für das Auto, das ihn zieht.

Die Mission: Projekte bekannt machen, die uns beim Kampf gegen den Klimawandel helfen. Aktuell fährt der «Schmetterling» durch Europa. Ab 2023 soll es auf einer Strecke von ungefähr 100'000 Kilometer rund um den Globus gehen. Wir haben mit dem Macher Louis Palmer über sein Projekt gesprochen.

Louis Palmer ist der Kopf hinter dem Projekt Solar Butterfly. Bild: Solar butterfly

Louis Palmer, ihr Solar Butterfly befindet sich gerade in Spanien und hat noch die letzten Tage der viermonatigen Europa-Reise vor sich. Läuft alles nach Plan?

Louis Palmer: Ja, alles gut. Wir sollten am 16. November um 14.30 Uhr wieder in Luzern eintreffen. Da gibt es dann auch einen entsprechenden Event.



Das Fahrzeug heisst «Solar Butterfly». Warum eigentlich?

Der Anhänger kann die Seitenwände aufklappen, damit die Solarpanels mehr Sonne abkriegen. Das sieht ein bisschen wie ein Schmetterling aus. Zudem kann er Vorbild für die Menschheit sein. Wir brauchen eine ähnliche Verwandlung wie diejenige von der Raupe zum Schmetterling. Und wir wussten: Wenn man Aufmerksamkeit erregen will, muss das Fahrzeug auffallen. Das ist uns gelungen, glaube ich.



Aufladen in Griechenland. Bild: Solar Butterfly

Sie fuhren schon 2007/2008 mit einem Solarauto um die Welt, um zu beweisen, dass dies möglich ist. Was ist das Ziel des aktuellen Projekts?

Zum zehnjährigen Jubiläum des Pariser Klimaabkommens am 12. Dezember 2025 wollen wir 1000 Projekte von Firmen und Pionieren vorstellen, welche Lösungen zum Klimawandel liefern. Die Lösungen gegen den Klimawandel sind da. In allen Bereichen. Ausser bei der Luftfahrt.

«Die Lösungen sind da, aber sie sind nicht in unseren Köpfen angekommen.»

Können Sie uns ein Beispiel nennen?

In der Schweiz existiert das Strohhaus in Laax. Einige Meter oberhalb von Larnags (bei Laax). Ausser für das Fundament wurde kein Zement verbaut, alles nur Stroh und Holz. Die Wände sind etwas über einen Meter dick. Es braucht keine Heizung, hat einfach nur einen kleinen Holz-Ofen für den Notfall.



Das Strohhaus in Laax. Bild: Solar Butterfly

Aber vermutlich nicht bezahlbar.

Es kostet nur etwas mehr als ein normales Haus. Dafür hat man keine Heizkosten. Ganze Dörfer so zu bauen, wäre radikal – aber umsetzbar.​

Das Projekt



Louis Palmer koordiniert die Reise durch



Unterwegs besucht der Solar Butterfly Klimaschutzprojekte und informiert vor Ort über den Klimawandel. Der Solar Butterfly ist 10 Meter lang und 3 Tonnen schwer. Gezogen wird er von einem Tesla, der direkt von der Solaranlage aufgeladen wird. Täglich kann er bis zu 300 Kilometer zurücklegen.Louis Palmer koordiniert die Reise durch Europa und ab 2023 durch die Welt von Luzern aus. Unterwegs sind immer Vierer- oder Fünferteams, die sich alle vier Wochen abwechseln. Ein Team besteht aus einem oder zwei Fahrern, einem Reiseleiter, einem fürs Video und jemandem für Social Media. Für die Welttour kann man sich noch melden , der erste Abschnitt durch Nordamerika ist aber praktisch ausgebucht.Unterwegs besucht der Solar Butterfly Klimaschutzprojekte und informiert vor Ort über den Klimawandel.

Was war eines der eindrücklichsten Projekte, die sie getroffen haben?

In Finnland gibt es ein Haus mit einer Sandbatterie. Diese speichert nicht Strom, sondern Wärme. Es handelt sich um einen rund zwei Stockwerke hohen, mit Sand gefüllten Turm. Der Sand wird durch Solar- und Wind-Energie aufgeheizt und erreicht rund 500 Grad im Oktober. Damit heizt dieser das benachbarte Gebäude bis im April. Eigentlich total Low-Tech, aber es funktioniert.



Warum werden solche Lösungen nicht vermehrt umgesetzt?

Das frage ich mich immer wieder. Warum macht man das nicht öfter? Macht die Augen auf. Es gibt Pioniere, aber die brauchen Aufmerksamkeit. Die Lösungen sind da, aber sie sind nicht in unseren Köpfen angekommen. Wir hätten die Möglichkeiten längst.



Was ist das Bedrückendste an Ihrer Arbeit?

Wir kommen nicht weiter. Wieso geht die CO2-Kurve weiter nach oben? Warum bringen wir es nicht hin, unsere eigene Zukunft zu retten? Wir sind vielleicht zu abgelenkt und merken nicht, dass unser Haus brennt. Wenn wir so weiter machen, dann wird es in der Schweiz bis zum Ende des Jahrhunderts 5,5 Grad wärmer. Das heisst: Zürich wäre dann Madrid.

«Wir sind vielleicht zu abgelenkt und merken nicht, dass unser Haus brennt.»

Und was wären die Folgen?

Die Vegetation bricht zusammen, die Tierwelt ebenso. Es würde alles betreffen. Das wäre ein Inferno. Aber es wäre nicht nötig, die Lösungen sind da.



Aber diese Lösungen sind oft teuer.

Nein, das sind keine teuren Hirngespinste. Wir müssen aus der Komfortzone raus. Nutzen wir diese Technologien, wird das Leben besser, wir werden langfristig Geld sparen können und auch weniger arbeiten müssen.



Vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Bild: Solar Butterfly

Wo sehen Sie Lichtblicke?

Die Industrie ist auf gutem Weg. Klar, die haben auch Anweisungen durch das Pariser Klimaabkommen. Gott sei Dank findet der Wandel in der Autoindustrie statt. Das ist ein guter Anfang.



Ist das Netto-Null-Ziel des Bundesrates bis 2050 möglich?

Ja, das ist möglich. Die Technologien sind da. Aber die Gesellschaft muss die Augen öffnen. Wir müssen aus dem Denken raus kommen, dass es unmittelbar weh tut. Wir müssen an unsere Kinder denken.​

«Das sind keine teuren Hirngespinste. Wir müssen aus der Komfortzone raus.»

Ich habe gelesen, Sie hatten Ihr Schlüsselerlebnis, dass Sie sich für die Umwelt einsetzen bereits als Kind.

So ist es. Ich hatte in der 5. Klasse in Kriens einen super Lehrer. Der sprach bereits 1982 von der globalen Erwärmung. Ich hatte damals schon den Traum, einmal mit dem Auto um die Welt zu fahren. Er sagte, du wirst drei Probleme haben: 1. Das Benzin geht aus, 2. Es wird Kriege wegen Erdöl geben, 3. Der Klimawandel. Das war vor 40 Jahren.

Im Frühsommer 2022 fuhr der Solar Butterfly durch die Schweiz. Hier macht er in Burgdorf Halt. Bild: Solar Butterfly

Wie ging es weiter?

2003 habe ich entschieden: Dann baue ich mir halt selbst ein Solarauto und fahre um die Welt, um allen zu zeigen, dass das geht. Ich fand schnell Sponsoren und konnte das mit meinem «Solartaxi» machen. Ich war ein Luzerner Lehrer und kam fünfmal auf CNN. Die UNO überreichte mir 2011 den «Champion of the Earth»-Preis.



Was treibt Sie an?

Wenn man einmal in diesem Bereich tätig ist, trifft man sehr viele gute Menschen. Es macht mir auch einfach sehr viel Spass. Die ganzen Entwicklungen sind sehr interessant. Und ich will nicht Teil des Problems sein, ich will Teil der Lösung sein.