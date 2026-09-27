Am Sonntag befindet das Schweizer Stimmvolk unter anderem über die Neutralitätsinitiative. Bild: keystone

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Die Schweiz entscheidet über Blochers Neutralitätsinitiative

Der dritte Abstimmungssonntag des Jahres steht an: Am Sonntag geben Schweizerinnen und Schweizer ihr Votum zur Neutralitäts- und zur Ernährungsinitiative ab. Doch auch in den Kantonen stehen spannende Abstimmungen an. Alle News dazu findest du hier im Liveticker.

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Schicke uns deinen Input 10:38 Warten auf die ersten Resultate



In Bern vertreiben sich Befürworter der Neutralitätsinitiative die Zeit bis zur Bekanntgabe der Resultate mit einem Gottesdienst im Fernsehen. 10:33 Willkommen zum Abstimmungssonntag! Heute stimmt die Schweiz über zwei nationale Vorlagen ab: Die Neutralitäts- und die Ernährungsinitiative. Laut Umfragen dürften beide Vorlagen an der Urne scheitern. Kommt es trotzdem zu einer Überraschung? Erste Resultate werden gegen Mittag erwartet, eine erste Hochrechnung wird voraussichtlich 12.30 Uhr bekannt gegeben. Wir halten dich hier auf dem Laufenden.

Darum geht es am Sonntag

Die SVP kämpft ihrer Neutralitätsinitiative für die «immerwährende, bewaffnete» Neutralität der Schweiz. Von der anderen Seite des politischen Spektrums stammt die Ernährungsinitiative, die einen höheren Selbstversorgungsgrad fordert. Beide Initiativen dürften es laut Umfragen an der Urne schwer haben.

Auch auf kantonaler Ebene wird abgestimmt. In Zürich steht eine Abstimmung zur Duldung der Sterbehilfe in verschiedenen medizinischen Institutionen an. Der Kanton Graubünden befindet über das Stimmrechtsalter 16 und im Kanton Genf steht eine Abstimmung darüber an, ob der Kanton die Kosten für die Verhütung grundsätzlich übernehmen soll.

Alle News dazu, was sich am Sonntag zuträgt, findest du oben im Liveticker. (leo)