Kurz vor der Medienkonferenz von Thomas Jordan in Zürich hat sich am Freitag in Bern auch die Landesregierung mit dem Rücktritt des Nationalbankers befasst. Dies im Rahmen der ordentlichen des Bundesrats, wie dessen Sprecher André Simonazzi am Nachmittag vor den Medien sagte. «Der Bundesrat dankt Thomas Jordan für sein maximales Engagement», erklärte Simonazzi im Medienzentrum.



Den Nachfolgeentscheid fälle der Bundesrat «wie immer» in Kenntnis eines Vorschlags des Bankrats der Schweizerischen Nationalbank (SNB), wie Bundesratssprecher André Simonazzi am Freitag an einer Medienkonferenz der Landesregierung sagte. Die SNB hatte Jordans Rücktritt am Morgen bekanntgegeben. (sda/mg/sat)