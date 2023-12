Eine erste Wasserstandsmeldung aus Bern: An der Aare ist die Lage kritisch. Im Bundesratsrennen aber scheint alles auf Business as usual hinauszulaufen: Ignazio Cassis (FDP) wird wiedergewählt, und der neue SP-Bundesrat heisst Beat Jans oder Jon Pult, mit Vorteil beim Basler. Die «Nacht der langen Messer» verlief ziemlich entspannt. Auch Daniel Jositsch war fast den gesamten Abend im Hotel Bellevue anzutreffen, was eher nicht darauf hindeutet, dass er noch an eine Wahl glaubt. Bessere Chancen scheint Roger Nordmann zu haben, weil er in der Partei besser verankert ist. Eine Person aus dem Umfeld der SP-Spitze zeigte sich gelassen. Man schliesst nichts aus, sieht aber nach wie vor keine Mehrheit für eine wilde Kandidatur. Und beim Bundeskanzler scheint Viktor Rossi (GLP) im Aufwind zu sein. Er konnte bei der Mitte punkte, was zusammen mit Rotgrün reichen könnte.

Bild: keystone