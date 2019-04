Schweiz

Luzern

Betrunken am Steuer und am Polizeischalter - Führerausweis weg



Luzerner (25) fährt betrunken zur Polizei, um eine Anzeige zu machen 🤦‍♂️

Es gibt Sachen, die macht man einfach nicht. Zum Beispiel betrunken Autofahren. Noch dümmer: In betrunkenem Zustand den Sachschaden am eigenen Auto melden.

Am Montagnachmittag betrat ein 25-jähriger Mann den Polizeiposten der Stadt Luzern um eine Sachbeschädigung an seinem Auto zu melden. Dem Polizist am Schalter fiel dabei auf, dass der Mann stark nach Alkohol roch. Da der Melder selber mit dem Auto zur Polizei kam, wurde ein Alkoholtest durchgeführt.

Dieser ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Daraufhin wurde dem Mann vor Ort der Führerausweis abgenommen. Laut Polizeimitteilung wird dieser nun für allfällige Administrativmassnahmen dem Strassenverkehrsamt weitergeleitet. (jaw)

