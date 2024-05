Brian muss in U-Haft bleiben – das hat ein Zürcher Gericht entschieden

Nach der Festnahme von Brian Keller: Zürcher Polizei nimmt auch «Skorp808» in Haft

Die Staatsanwaltschaft führt gegen den 28-jährigen Keller ein Verfahren wegen Verdachts auf versuchte schwere Körperverletzung. Der Mann, der 2013 in einem Dok-Film als «Jugendstraftäter Carlos» landesweit bekannt wurde, soll in der vergangenen Woche einen Kontrahenten angegriffen und verletzt haben.

Die angeordnete Untersuchungshaft wird mit «Wiederholungsgefahr» begründet, wie die Oberstaatsanwaltschaft am Montag mitteilte.

Brian Keller sitzt derzeit in Untersuchungshaft: Das Zürcher Zwangsmassnahmengericht hat einen entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft gutgeheissen.

