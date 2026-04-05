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Markus Somm und SRF-Managerin Anita Richner haben sich getrennt

AVIS --- ZU MARKUS SOMM, CHEFREDAKTOR DES SATIREMAGAZINS NEBELSPATER, STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES NEUES PORTRAIT ZUR VERFUEGUNG. WEITERE BILDER FINDEN SIE AUF visual.keystone-sda.ch ---Markus Somm, Ch ...
Markus Somm ist Verleger des Nebelspalters.Bild: keystone

Markus Somm und SRF-Managerin Anita Richner haben sich getrennt

Der rechtskonservative Schweizer Verleger Markus Somm und seine Ehepartnerin, SRF-Managerin Anita Richner, gehen laut Medienberichten getrennte Wege.
05.04.2026, 07:5205.04.2026, 08:04

Anita Richner und Markus Somm haben sich gemäss Informationen des Blick getrennt. Die beiden Schweizer Medienpersönlichkeiten äusserten sich bisher nicht zu den Gerüchten, laut der Zeitung haben aber Personen aus dem Umfeld des Paars die Information bestätigt. Richner und Somm haben fünf gemeinsame Kinder.

anita richner
Anita Richner arbeitet seit mehr als 30 Jahren beim SRF. Bild: chmedia/marion nitsch

Die Ehe zwischen den beiden sorgte vor wenigen Monaten für Schlagzeilen, als die SRF-Managerin im Rennen um die Nachfolge von Nathalie Wappler als Direktorin des Schweizer Fernsehens als Mitfavoritin gehandelt wurde.

Obwohl Richner seit 32 Jahren in unterschiedlichen Funktionen für SRF arbeitete und als kompetent gilt, gab es kritische Stimmen im Zusammenhang mit ihren Ambitionen, weil sie mit Somm verheiratet ist (CH Media berichtete). Der Nebelspalter-Verleger steht politisch weit rechts und sorgt häufig mit polemischen Aussagen für Aufsehen. Richners journalistische Unabhängigkeit und Ausgewogenheit wurden deshalb teils in Frage gestellt.

Analyse
Neue SRF-Direktorin: Diese Frau ist Favoritin – zu reden gibt vor allem ihr Ehemann

Richner verpasste die Wahl zur neuen SRF-Direktorin schliesslich, stattdessen wurde Roger Elsener zum neuen SRF-Chef ernannt. Die 59-Jährige gilt aktuell aber als Favoritin für einen Posten auf der zweithöchsten Führungsebene beim SRF: Das Schweizer Fernsehen sucht intern eine neue Kulturchefin oder -chef. (con)

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Pafeld
05.04.2026 08:28registriert August 2014
Die SRG soll zu links sein, gleichzeitig teilte einer der skrupellosesten rechten Scharfmacher das Ehebett mit einer der Managerinnen. Genau mein Humor. Solange den Rechtspopulisten und ihren Anhängern ihre gefühlte Realität wichtiger als die tatsächliche ist, sehe ich keine rationale Basis auf konstruktive Zusammenarbeit. Da ist mur meine Zeit ehrlich gesagt zu schade.
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nature
05.04.2026 08:16registriert November 2021
So ein Typ wie Herr Somm kann man wohl in einer Beziehung kaum aushalten.
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Thomas Melone
05.04.2026 09:08registriert Mai 2014
Das war ja vorauszusehen. Markus Somm ist doch schon länger in Donald Trump verliebt.
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