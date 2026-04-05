Markus Somm ist Verleger des Nebelspalters. Bild: keystone

Markus Somm und SRF-Managerin Anita Richner haben sich getrennt

Der rechtskonservative Schweizer Verleger Markus Somm und seine Ehepartnerin, SRF-Managerin Anita Richner, gehen laut Medienberichten getrennte Wege.

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Anita Richner und Markus Somm haben sich gemäss Informationen des Blick getrennt. Die beiden Schweizer Medienpersönlichkeiten äusserten sich bisher nicht zu den Gerüchten, laut der Zeitung haben aber Personen aus dem Umfeld des Paars die Information bestätigt. Richner und Somm haben fünf gemeinsame Kinder.

Anita Richner arbeitet seit mehr als 30 Jahren beim SRF. Bild: chmedia/marion nitsch

Die Ehe zwischen den beiden sorgte vor wenigen Monaten für Schlagzeilen, als die SRF-Managerin im Rennen um die Nachfolge von Nathalie Wappler als Direktorin des Schweizer Fernsehens als Mitfavoritin gehandelt wurde.

Obwohl Richner seit 32 Jahren in unterschiedlichen Funktionen für SRF arbeitete und als kompetent gilt, gab es kritische Stimmen im Zusammenhang mit ihren Ambitionen, weil sie mit Somm verheiratet ist (CH Media berichtete). Der Nebelspalter-Verleger steht politisch weit rechts und sorgt häufig mit polemischen Aussagen für Aufsehen. Richners journalistische Unabhängigkeit und Ausgewogenheit wurden deshalb teils in Frage gestellt.

Richner verpasste die Wahl zur neuen SRF-Direktorin schliesslich, stattdessen wurde Roger Elsener zum neuen SRF-Chef ernannt. Die 59-Jährige gilt aktuell aber als Favoritin für einen Posten auf der zweithöchsten Führungsebene beim SRF: Das Schweizer Fernsehen sucht intern eine neue Kulturchefin oder -chef. (con)