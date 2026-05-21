Die Vegas Golden Knights starten in der NHL erfolgreich in die Playoff-Halbfinal-Serie gegen die Colorado Avalanche. Das Team aus der Spielerstadt gewinnt in Denver 4:2.
Die Vorentscheidung führten die abermals ohne den überzähligen Torhüter Akira Schmid angetretenen Golden Knights im zweiten Drittel mit zwei Treffern innert zweieinhalb Minuten herbei. (car/sda)
Die Vorentscheidung führten die abermals ohne den überzähligen Torhüter Akira Schmid angetretenen Golden Knights im zweiten Drittel mit zwei Treffern innert zweieinhalb Minuten herbei. (car/sda)