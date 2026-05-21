recht sonnig10°
DE | FR
burger
Sport
Sport-News

Sportnews-Ticker: Troicki neuer Trainer von Djokovic

Sport-News

Troicki neuer Trainer von Djokovic +++ Golden Knights siegen zum Auftakt in Denver

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
21.05.2026, 06:3521.05.2026, 06:35
Schicke uns deinen Input
avatar
Golden Knights siegen zum Auftakt in Denver
Die Vegas Golden Knights starten in der NHL erfolgreich in die Playoff-Halbfinal-Serie gegen die Colorado Avalanche. Das Team aus der Spielerstadt gewinnt in Denver 4:2.

Die Vorentscheidung führten die abermals ohne den überzähligen Torhüter Akira Schmid angetretenen Golden Knights im zweiten Drittel mit zwei Treffern innert zweieinhalb Minuten herbei. (car/sda)


Troicki neuer Trainer von Djokovic
Novak Djokovic hat wieder einen Trainer. Der am Freitag 39 Jahre alt werdende Serbe spannt nunmehr mit seinem Landsmann Viktor Troicki zusammen.

«Willkommen an meinen Freund, Teamkollegen und jetzt Trainer Viktor Troicki», schrieb der ehemalige Weltranglisten-Erste auf seinem Instagram-Profil. Der ein Jahr ältere Troicki, in der Weltrangliste einst auf Platz 12 klassiert und früher Captain von Serbiens Davis-Cup-Team, gehörte bereits zum Trainerstab, als Djokovic bei den Olympischen Spielen im vorletzten Sommer in Paris in Roland Garros die Goldmedaille gewann.

Offiziell war Djokovic ein Jahr ohne Chefcoach gewesen. Im vergangenen Mai beendete er die Zusammenarbeit mit dem Schotten Andy Murray. (car/sda)


Thunder reagieren auf Auftakt-Niederlage
Die Oklahoma City Thunder gleichen in der NBA im Halbfinal gegen die San Antonio Spurs zum 1:1 aus. Der Titelverteidiger gewinnt das zweite Heimspiel 122:113.

Die Partie verlief wie erwartet ausgeglichen. Die Thunder lagen zwar über weite Strecken vorne, zu distanzieren vermochten sie die Suns allerdings nicht. Die grösste Differenz betrug 13 Punkte. (car/sda)


Aaron Rodgers kündigt sein Karriereende an
Aaron Rodgers hat vor einigen Tagen noch einmal für ein Jahr bei den Pittsburgh Steelers unterschrieben. Nun erklärte der 42-jährige Quarterback auf die Frage, ob dies seine letzte Saison sein werde: «Ja, das war's!» Dies hatte der vierfache MVP aber bereits vor der letzten Saison angekündigt. In dieser führte er Pittsburgh zu zehn Siegen in 17 Spielen, im ersten Playoffspiel war gegen die Houston Texans aber dann Endstation. (nih)
Stan Wawrinka verliert in Genf in der 2. Runde
Die Dernière von Stan Wawrinka beim ATP-Turnier in Genf endet in der 2. Runde. Der Lausanner verliert gegen den Amerikaner Alex Michelsen mit 6:7 (1:7), 6:7 (4:7). (nih/sda)

Der 41-Jährige war zu wenig konstant, um die Vorteile gegen den Weltranglisten-41. aus Kalifornien zu nutzen. Im ersten Satz verspielte er nach dem Break zum 5:4 bei eigenem Service einen Satzball und verlor etwas später das Tiebreak mit 1:7. Auch im zweiten Umgang führte der im ATP-Ranking an Nummer 119 geführte Schweizer mit Break, das Michelsen aber wettmachte. Erneut ging es ins Tiebreak, in welchem Wawrinka von Beginn weg einem Rückstand hinterherlief.

Nach dem Match wurde Wawrinka von Marc Rosset geehrt. Auf dem Grossbildschirm liefen einige der besten Momente seiner Karriere, die er mit feuchten Augen verfolgte. Der Clip endete mit den Worten «Merci Stan». «Ich danke dem Turnier, dass ich nochmals hier antreten konnte. Das war für mich sehr wichtig», sagte der Waadtländer an die Zuschauenden gerichtet, zu denen auch seine Tochter Alexia gehörte. (nih/sda)
Jhonatan Narvaez kommt zum dritten Etappensieg
Jhonatan Narvaez feiert seinen dritten Etappensieg am diesjährigen Giro d'Italia. Der 29-jährige Ecuadorianer gewinnt das 11. Teilstück über 195 Kilometern von Porcari nach Chiavari im Sprint der beiden Ausreisser gegen den Spanier Enric Mas.

Den 3. Platz sicherte sich der Italiener Diego Ulissi, der zusammen mit dem Australier Chris Harper vom Schweizer Team Pinarello Q36.5 und dem Russen Alexander Wlasow in den letzten Kilometern versuchte, zum führenden Duo aufzuschliessen. Am Ende fehlten dafür elf Sekunden.

An der Spitze des Gesamtklassements gab es keine Rangveränderungen. Es führt weiterhin der Portugiese Afonso Eulalio mit 27 Sekunden Vorsprung auf Topfavorit Jonas Vingegaard. (nih/sda)
Spaniens Lopez verpasst WM
Für den Europameister Fermin Lopez ist die Fussball-WM vorbei, bevor sie begonnen hat. Der Spanier erlitt am Sonntag beim 3:1-Sieg von Barcelona gegen Betis Sevilla eine Fraktur am rechten Fuss – eine Teilnahme bei der in rund einem Monat beginnenden WM-Endrunde ist unmöglich.

«Die Operation ist gut verlaufen, und ich freue mich schon jetzt darauf, stärker zurückzukommen, sowohl mental als auch körperlich», postete der 23-Jährige auf Instagram. Für Lopez wäre es die erste WM-Teilnahme gewesen. (nih/sda/apa)
Teichmann in Rabat in den Viertelfinals
Jil Teichmann (WTA 207) gewinnt in den Achtelfinals des WTA-Turniers in Rabat gegen Alycia Parks (WTA 80). Gegen die als Nummer 8 gesetzte US-Amerikanerin setzt sich die Schweizerin mit 6:3, 6:4 durch.

Am Montag hatte Teichmann ihren ersten Sieg auf der Tour seit neun Monaten gefeiert, nun folgte gleich der zweite hintereinander. Dies gelang der Seeländerin letztmals im Juli 2025, als sie im rumänischen Iasi gar in den Final vorstiess. Im Herbst beendete sie ihre Saison vorzeitig wegen grosser Erschöpfung.

Im Viertelfinal bietet sich Teichmann gegen die Einheimische Yasmine Kabbaj (WTA 334) gleich nochmal eine grosse Chance. Die Marokkanerin gewann überraschend gegen die Weltnummer 52 Tatjana Maria. (abu/sda)
Liebe Userinnen und User

Wir schliessen in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nach einer Weile. Dies, weil sich die Gegebenheiten oft so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen. Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
1 / 62
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
7. Februar 1988: Michael Jordan gewinnt beim NBA-All-Star-Game den Slam-Dunk-Contest. Bei seinem letzten Versuch springt er von der Freiwurflinie ab.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
So feiern Arsenal und seine Fans den ersten Meistertitel seit 2004
Erstmals seit 2004 hat Arsenal wieder die englische Meisterschaft gewonnen. Als der Titel feststeht, gibt es für Spieler und Fans kein Halten mehr.
Der FC Arsenal hat es geschafft. Erstmals seit 2004 sind die Gunners wieder englischer Meister. Weil Rivale Manchester City, bei dem Pep Guardiola vor dem Abschied steht, am Dienstagabend in Bournemouth patzte und nur auf ein 1:1-Unentschieden kam, stand der Titel des Londoner Klubs bereits vor dem letzten Spieltag fest.
Zur Story