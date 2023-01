Zürcher Arzt darf wegen Schändung keine eigene Praxis eröffnen

Im Jahr 2016 hatte er einer noch schlafenden Patientin nach einer Magenspiegelung an die Brüste gefasst und diese massiert und geknetet. Die Pflegefachfrau sprach ihn darauf an und brachte den Fall so ins Rollen. Das Winterthurer Bezirksgericht sprach ihn zwar frei, das Zürcher Obergericht verhängte jedoch eine bedingte Freiheitsstrafe von 14 Monaten wegen Schändung.

Schweiz nimmt Arbeit im Uno-Sicherheitsrat auf

Die Schweiz hat am Dienstag ihre zweijährige Arbeit im Uno-Sicherheitsrat aufgenommen. Am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York wurden am Mittag (Ortszeit) die Flaggen der Schweiz und der anderen neuen nichtständigen Mitglieder des höchsten Uno-Gremiums gesetzt.