Schriftenlose Afghanen erhalten Aussicht auf ein Reisedokument

Dies greift für das Bundesverwaltungsgericht zu kurz. Es führt aus, dass es afghanischen Staatsangehörigen in der Schweiz derzeit nicht zugemutet werden könne, für die Beschaffung eines Passes nach Afghanistan zu reisen. Die Vertretungen Afghanistans in der Schweiz und anderen europäischen Ländern könnten hingegen keine neuen Dokumente ausstellen.

Es räumte zwar ein, dass die afghanische Vertretung in Genf seit der Machtergreifung der Taliban im August 2021 keine neuen Pässe mehr ausstellen könne. Auch sei nicht absehbar, wie sich die Machtverhältnisse im Land entwickeln würden. Jedoch sei nicht erwiesen, dass eine Passausstellung auch in Zukunft nicht möglich wäre.

Der konkrete Fall betrifft einen Afghanen, der 2015 in die Schweiz einreiste. Sein Asylgesuch wurde abgewiesen. Es wurde jedoch eine vorläufige Aufnahme verfügt, so dass er in der Schweiz bleiben konnte.

Montreux Jazz: «Man muss Raum lassen für Spontaneität – denn hier passiert die Magie»

Das Montreux Jazz Festival ist in vollem Gange. Wir haben mit dem Festival-Direktor Mathieu Jaton über die Wichtigkeit der Improvisation in der Eventbranche gesprochen und darüber, wie die Zukunft der Festivals aussehen könnte.

Bereits zum 57. Mal findet am Ufer des Genfersees das Montreux Jazz Festival statt. Seit zehn Jahren ist Mathieu Jaton das Aushängeschild des geschichtsträchtigen Events. Er ist nach dem Tod des Gründers Claude Nobs in dessen Fusstapfen getreten. watson sprach mit ihm über die diesjährige Ausgabe, seine schönsten Erinnerungen und darüber, was das Montreux Jazz Festival so einzigartig macht.