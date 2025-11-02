bedeckt11°
DE | FR
burger
Schweiz
Migros

Coop überholt Migros im Kerngeschäft

Neue Zahlen zum Kerngeschäft: Coop hat die Migros überholt

02.11.2025, 15:3702.11.2025, 15:37

Die Migros feiert ihr 100-jähriges Bestehen, doch viel Grund zum Jubeln gibt es nicht. Laut «SonntagsZeitung» verliert der Genossenschaftsriese im Kerngeschäft weiter Marktanteile, während Coop wächst.

Le logo de la Coop et le logo de la Migros sont photographies cote a cote sur un batiment commercial commun ce mardi 23 aout 2016 sur la place de la Sallaz a Lausanne. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
Coop hat die Migros im Kerngeschäft überholt.Bild: KEYSTONE

Die «SonntagsZeitung» bezog sich in dem am Sonntag publizierten Artikel auf den Nielsen-Retail-Monitor. Dabei handle es sich um einen internen Vergleich zwischen den grossen Schweizer Detailhändlern. Demnach liegt Coop in Food und Near Food bei 43 Prozent Marktanteil, die Migros nur bei 37,4 Prozent.

Besonders stark holt Coop im Fleisch- und Frischgemüsebereich auf, obwohl Migros gerade beim Gemüse immer mehr Schildchen mit ihrem Tiefstpreis-Versprechen anbringt. Pressechefin Prisca Huguenin-dit-Lenoir verwies auf kurzfristige Einbussen durch Preissenkungen: «Unsere Kundinnen und Kunden sparen bereits in diesem Jahr 500 Millionen Franken.» Das wirke sich kurzfristig auf den Marktanteil aus. Langfristig will die Migros bis 2030 350 Filialen erneuern und 140 neue eröffnen.

Coop punktet laut dem Bericht mit stetigen Investitionen in günstige Preise und mit dem Pronto-Konzept: Allein 2024 wuchs der Umsatz um 16 Prozent. Coop-Chef Philipp Wyss betont, dass die Umstrukturierung der Migros zusätzliche Kunden brachte.

Bei den kleinen Formaten hole Migros mit Migrolino auf und umgehe dabei indirekt das historische Alkoholverbot: An Partnerstandorten wie Tankstellen werden alkoholische Getränke verkauft.

Auch deutsche Discounter sind auf Expansionskurs: Lidl plant 300 neue Filialen, Aldi sieht den Schweizer Markt als ausreichend erschlossen. Früher klare Nummer eins in der Schweiz, habe die Migros ihre Spitzenposition verloren. Im Lebensmittel-Ranking liege Coop vorn, insgesamt mache der Konzern 34,91 Milliarden Franken Gesamtumsatz – vor der Migros mit 32,5 Milliarden. (dab/sda/awp)

Mehr zum Schweizer Detailhandel:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Student mit über 100 km/h in 50er-Zone geblitzt – Bundesgericht hebt Urteil auf
2
SBB kündigen ersten Nachtzug nach Skandinavien an – diese Orte erreichst du damit
3
Kalte Dusche für die Swiss: Jetzt kommt es zum Flotten-Fiasko
4
«Lukoil ist am Ende»: US-Sanktionen setzen Russland zu
5
27 Tiere mit aussergewöhnlichen Fellzeichnungen 👻
Meistkommentiert
1
«Die Millennials werden so viel erben wie keine Generation vor ihnen»
2
Auch Papst Leo ist ein Fundi, glaubt er doch an den Satan und befürwortet den Exorzismus
3
«Wirklich wüst»: So gruselig war die AKW-«Arena»
4
«You are the vibrator!»
5
Mein Kurztrip aus dem lauten Familien-Alltag in die Ruhe
Meistgeteilt
1
Wolverhampton wirft Trainer Pereira raus +++ Ultracyclistin Pulver holt WM-Silber
2
Kim Kardashian verbreitet Verschwörungstheorie zur Mondlandung – nun kontert die Nasa
3
Amerikaner geben Republikanern Schuld an Shutdown +++ FBI vereitelt möglichen Anschlag
4
Alle 40 Sekunden ein Eigentor – Madagaskar-Meister fährt 0:149-Rekordpleite ein
5
Bernie Sanders warnt Demokraten: «Jetzt aufzugeben wäre eine historische Tragödie»
Verdächtige fliehen in Aesch BL mit 190 km/h vor der Polizei
Zwei Verdächtige im Fall eines versuchten Trickdiebstahls sind in Aesch BL mit massiv überhöhter Geschwindigkeit vor der Polizei geflüchtet. Sie entkamen nach Behördenangaben ins Ausland.
Zur Story