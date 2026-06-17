Die Luzerner Polizei hat einen 21-Jährigen festgenommen. Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Luzerner Polizei nimmt Mann fest, der in S-Bahn Frauen angriff

Die Luzerner Polizei hat einen Mann festgenommen, der Anfang Juni mehrere Frauen am Bahnhof Luzern und in einer S-Bahn tätlich angegriffen hatte. Das Motiv der Tat werde abgeklärt, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Beim festgenommenen Mann handelt es sich um einen 21-jährigen Schweizer. Er soll Frauen gezielt angerempelt und teilweise mit dem Ellbogen geschlagen haben. Die Staatsanwaltschaft Luzern untersucht den Fall.

Wie der Polizeisprecher Anfang Juni zu Keystone-SDA sagte, erstatteten betroffene Frauen Anzeige. Die Polizei veröffentlichte darauf einen Zeugenaufruf, den sie nun zurückzog. (sda)