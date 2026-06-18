Polizeirapport

Wil SG: Autofahrer verpasst Polizist Ohrfeige

Bei einer Verkehrskontrolle in Wil SG ist am Mittwochnachmittag ein 38-jähriger Mann festgenommen worden. Der aggressiv auftretende Autofahrer war als fahrunfähig eingestuft worden und verfügte über keinen gültigen Führerausweis. Auf der Polizeistation verpasste er einem Polizisten eine Ohrfeige.

Kurz vor 14.40 Uhr hielt eine Patrouille einen 38-jährigen Autofahrer auf der St. Gallerstrasse in Wil an, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag in einer Medienmitteilung schreibt.

Der Mann sei als fahrunfähig eingestuft worden und habe eine Blut- und Urinprobe abgeben müssen. Abklärungen ergaben, dass er zudem über keinen gültigen Führerausweis verfügte.

«Der Mann verhielt sich unkooperativ und beschimpfte die anwesenden Polizisten», schreibt die Polizei weiter. Zur Befragung wurde er in die Polizeistation Wil gebracht. Dort verhielt sich der Mann weiterhin aggressiv. «Er beschimpfte und bedrohte den befragenden Polizisten und gab ihm eine Ohrfeige», heisst es weiter. Daraufhin sei der 38-Jährige festgenommen worden.

Der Mann wird wegen des Fahrens eines Autos ohne Führerausweis und im fahrunfähigen Zustand sowie wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (sda)