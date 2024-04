Polizeirapport

Hund verletzt 2-Jährige in Bussnang TG durch Biss in den Kopf

Ein Hund hat am Montag in Bussnang eine 2-Jährige in den Kopf gebissen und mittelschwer verletzt. Das Mädchen wurde gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau mit einem Helikopter ins Spital geflogen.

Bild: Kapo Thurgau

Zum Vorfall sei es gekommen, als das 2-Jährige Mädchen mit zwei Erwachsenen, einem weiteren Kind und einem Hund an der Thur unterwegs gewesen sei, hiess es in der Mitteilung.

Über die Hunderasse machte die Polizei auf Anfrage keine Angaben. Es handle sich um einen mittelgrossen, nicht bewilligungspflichtigen Hund, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. (saw/sda)