Polizeirapport

Drei Jugendliche nach Brandserie in Romont FR festgenommen

Nach einer Brandserie in Romont FR hat die Polizei am Samstag drei Jugendliche festgenommen. Sie gaben zu, an fünf Bränden beteiligt gewesen zu sein.

Bei den Verhafteten handelt es sich um zwei 15-jährige Schweizer und einen 16-jährigen Ukrainer, wie die Kantonspolizei Freiburg am Sonntag mitteilte. Die Polizei konnte sie nach dem Brand einer Böschung am Freitagabend am Strassenrand der Rue du Château identifizieren.

Am Boden liegender Abfall wurde offenbar in Brand gesetzt. Ein Buschauffeur brachte den Brand teilweise unter Kontrolle, die Feuerwehr konnten ihn dann löschen.

Zuvor war es zwischen dem 21. und dem 30. Juni in Romont zu vier weiteren Bränden gekommen, welche die Jugendlichen aus den Kantonen Freiburg und Waadt gelegt haben sollen. Gebrannt hatte es in einer Primarschule, zweimal in öffentlichen Toiletten und in einer Sporthalle.

De mutmasslichen Täter müssen sich vor dem Jugendgericht verantworten. (hkl/sda)