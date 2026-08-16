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Zürich: Schwer verletzter Mann im Kreis 6 – Polizei sucht Zeugen

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Schwer verletzter Mann im Zürcher Kreis 6 aufgefunden – Polizei sucht Zeugen

16.08.2026, 14:2716.08.2026, 14:27

Am frühen Sonntagmorgen wurde im Zürcher Kreis 6 ein verletzter Mann aufgefunden, schreibt die Stadtpolizei Zürich. Wie es zu den Verletzungen gekommen war, ist noch unklar.

Gemäss den aktuellen Erkenntnissen der Stadtpolizei wurde kurz nach 2 Uhr eine verletzte Person durch die Sanität von Schutz & Rettung Zürich in ein Spital gebracht. Dabei handelt es sich um einen 36-jährigen Schweizer mit schweren Verletzungen.

Der Mann wurde unterhalb der Treppe bei der Verzweigung Kloster-Fahr-Weg/Drahtschmidlisteg auf dem Boden liegend vorgefunden. Die Umstände, unter denen es zu den Verletzungen gekommen war, sind noch unklar.

Ein Delikt könne derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Stadtpolizei sucht nach Personen, die am Sonntagmorgen, 16. August 2026, zwischen 1 Uhr und 2 Uhr, bei der Verzweigung Kloster-Fahr-Weg/Drahtschmidlisteg, direkt an der Limmat, im Bereich des Jugendkulturhauses Dynamo, Wasserwerkstrasse 21, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. (hkl)

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