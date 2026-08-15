recht sonnig34°
DE | FR
burger
Schweiz
Polizeirapport

Amlikon-Bissegg TG: Töfffahrerin schwebt nach Kollision in Lebensgefahr

Polizeirapport

Amlikon-Bissegg TG: Töfffahrerin schwebt nach Kollision mit Lieferwagen in Lebensgefahr

15.08.2026, 14:2915.08.2026, 14:33

Eine 18-jährige Motorradfahrerin ist am Samstag in Amlikon-Bissegg TG bei einer Kollision mit einem Lieferwagen lebensbedrohlich verletzt worden. Sie musste nach der Erstversorgung von der Rega in ein Spital geflogen werden, wie die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mitteilte.

Nach dem Unfall musste die Strasse an der Unfallstelle für rund drei Stunden gesperrt werden.
Nach dem Unfall musste die Strasse an der Unfallstelle für rund drei Stunden gesperrt werden.bild: brk news

Der Unfall ereignete sich kurz nach sieben Uhr auf der Weinfelderstrasse. Die Motorradfahrerin war von Bussnang herkommend in Richtung Bissegg unterwegs, als sie an der Kreuzung mit der Wilerstrasse mit dem Lieferwagen kollidierte. Dessen Fahrer war auf der Wilerstrasse in Richtung Amlikon unterwegs.

Die genaue Unfallursache ist noch unklar und wird vom kriminaltechnischen Dienst der Kantonspolizei Thurgau ermittelt. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Mehr Polizeirapport:
Elf Verletzte bei zwei Unfällen auf Autobahn bei La Heutte BE
Leerstehendes Bauernhaus in Windlach ZH brennt vollständig aus
Zwei Bergsteiger am Schalihorn bei Randa VS in den Tod gestürzt
In Eschenz TG gerät auf Hofplatz parkiertes Auto in Brand
Luzerner Polizei stoppt flüchtendes Auto mit Schuss im Tunnel
Bodensee-Katamaran rammt Hafenmauer bei Konstanz – mindestens 12 Verletzte
Tödlicher Unfall auf der A2: Seelisbergtunnel unter Einschränkungen wieder offen
78-jährige Fussgängerin stirbt nach Verkehrsunfall in Horgen ZH