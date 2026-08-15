Polizeirapport

Amlikon-Bissegg TG: Töfffahrerin schwebt nach Kollision mit Lieferwagen in Lebensgefahr

Eine 18-jährige Motorradfahrerin ist am Samstag in Amlikon-Bissegg TG bei einer Kollision mit einem Lieferwagen lebensbedrohlich verletzt worden. Sie musste nach der Erstversorgung von der Rega in ein Spital geflogen werden, wie die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mitteilte.

Nach dem Unfall musste die Strasse an der Unfallstelle für rund drei Stunden gesperrt werden. bild: brk news

Der Unfall ereignete sich kurz nach sieben Uhr auf der Weinfelderstrasse. Die Motorradfahrerin war von Bussnang herkommend in Richtung Bissegg unterwegs, als sie an der Kreuzung mit der Wilerstrasse mit dem Lieferwagen kollidierte. Dessen Fahrer war auf der Wilerstrasse in Richtung Amlikon unterwegs.

Die genaue Unfallursache ist noch unklar und wird vom kriminaltechnischen Dienst der Kantonspolizei Thurgau ermittelt. (sda)