Polizeirapport

Velofahrerin stirbt nach Kollision mit Töfffahrer im Wallis

In Troistorrents VS ist am Samstagmittag eine Velofahrerin von einem überholenden Motorradfahrer erfasst und bei der Kollision tödlich verletzt worden. Die Rettungskräfte konnten nach ihrem Eintreffen vor Ort nur noch den Tod der Velofahrerin feststellen.

Wie die Walliser Kantonspolizei am Sonntag mitteilte, war die Frau nach ersten Erkenntnissen ordnungsgemäss unterwegs. Der Töfffahrer fuhr von Monthey her in Richtung Troistorrents. Er wurde bei der Kollision ebenfalls verletzt, konnte das Spital jedoch inzwischen wieder verlassen.

Die formelle Identifikation der Verstorbenen war am Sonntag noch im Gange. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Unfallumstände zu klären. (hkl/sda)