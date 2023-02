Polizeirapport

Todesopfer nach Wohnungsbrand in Vevey VD

Bei einem Wohnungsbrand ist in der Nacht auf Freitag in Vevey VD eine Person ums Leben gekommen. Die Feuerwehrleute fanden sie leblos vor, als sie nach der Alarmierung in der Wohnung mit den Löscharbeiten begannen.

Wiederbelebungsmassnahmen blieben ohne Erfolg, wie die Waadtländer Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Die Waadtländer Kantonspolizei machte auf Anfrage keine Angaben zum Geschlecht und auch nicht zum Alter des Opfers. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. (yam/sda)