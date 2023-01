Mutmasslicher Brandstifter vom Maggiatal im Tessin festgenommen

Der 21-Jährige hatte seine Mutter in der Nacht auf den 11. April 2022 im Schlaf überrascht, ihr wiederholt auf den Kopf geschlagen und mit einem Küchenmesser in den Rücken gestochen. Zuvor hatte er Cannabis konsumiert.

Nach dem Feuer in einem Haus im Maggiatal hat die Tessiner Polizei einen Mann festgenommen. Er wurde verhört und wird der vorsätzlichen Brandstiftung verdächtigt, wie die Tessiner Kantonspolizei am Mittwoch bekannt gab. Am Dienstag hatte es in dem Haus im Hinterland von Locarno gebrannt.

Manor-Chef Gilg tritt ab – kam es zum Knall oder wechselt er zur Migros?

Der Chef der grössten Schweizer Warenhauskette räumt seinen Chefsessel, nachdem zuletzt Verkaufsgerüchte die Runde machten. Die Mitteilung zu diesem Wechsel lässt grosse Fragen offen.

Knall bei Manor: Wie die grösste Schweizer Warenhauskette am Mittwochmorgen per Communiqué bekannt gibt, kommt es zu einem Chefwechsel. Jérôme Gilg gibt seinen Posten nach vier Jahren ab. Er macht per 1. Februar - also praktisch per sofort - Roland Armbruster Platz machen. Dieser stand zuletzt der italienischen Warenhauskette Gruppo Coin vor und hat laut Communiqué «über 20 Jahre profunde Erfahrung im Detailhandel». Zu seinen Karriere-Stationen gehören Warenhaus-Gruppen wie Kadewe, Karstadt, De Bijenkorf und Breuninger.