Nachbarn retten Ehepaar aus brennendem Haus in Münchenstein BL

BIld: Kapo bl

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Münchenstein BL sind am Dienstagnachmittag zwei Personen leicht verletzt worden. Ein älteres Ehepaar im Alter von 86 und 88 Jahren musste von der Sanität mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins Spital gebracht werden.

Das im Obergeschoss ausgebrochene Feuer an der Benedikt Banga-Strasse war von zwei Nachbarn gelöscht worden, wie die Baselbieter Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie evakuierten auch das Ehepaar aus dem Haus. Die Feuerwehr stellte beim Eintreffen keinen Rauch mehr fest.

Die Brandursache steht noch nicht definitiv fest. (sda)