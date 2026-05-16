Polizeirapport

18-jähriger Töfffahrer stirbt bei Unfall in Seedorf BE

Ein Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Seedorf BE ums Leben gekommen. Der 18-jährige Schweizer aus dem Kanton Bern sei auf der Bernstrasse mit einem entgegenkommenden Lieferwagen kollidiert, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Gemäss den aktuellen Erkenntnissen war der Motorradfahrer kurz nach 15.45 Uhr von Frienisberg in Richtung Meikirch unterwegs, als er im Bereich einer Rechtskurve aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten sei. Dort sei es zur Frontalkollision mit dem Lieferwagen gekommen.

Der Fahrer des Lieferwagens wurde laut Polizei leicht verletzt. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen durch Drittpersonen und Einsatzkräfte sei der Motorradfahrer noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen erlegen.

Für die Unfallarbeiten blieb die Bernstrasse während rund fünf Stunden gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. (sda)