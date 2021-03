Walliser (37) rast mit 165 km/h im Tempo-80-Bereich – Billett weg

Schweiz

Brig: Walliser (37) rast mit 165 km/h im Tempo-80-Bereich



Im Kanton Wallis hat die Polizei am Sonntag einen Autofahrer gestoppt, der mit 165 Kilometern pro Stunde (km/h) und damit mehr als doppelt so schnell als erlaubt unterwegs war. An der Messstelle in Brig-Glis hätte mit 80 km/h gefahren werden dürfen.

Der 37-jährige Walliser aus dem Oberwallis musste seinen Führerausweis sofort abgeben, wie die Walliser Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann muss sich wegen eines so genannten Raserdelikts vor der Staatsanwaltschaft verantworten. Auch bei der Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt wurde er verzeigt. (sda)

